Prosegue l'appuntamento con la soap opera Beautiful e, le anticipazioni delle nuove puntate americane che andranno in onda tra qualche tempo anche su Canale 5, rivelano che ci sarà una nuova svolta narrativa più dark che avrà come protagonista il giovane Thomas.

Tutto partirà nel momento in cui il figlio di Ridge darà impressione di accantonare per sempre il suo rapporto con Hope, ormai felice al fianco di Liam e diventata a tutti gli effetti la mamma di Douglas. Eppure questa non sarà la realtà dei fatti, visto che Thomas non ha ancora dimenticato del tutto la sua amata e ben presto metterà in scena un nuovo piano per cercare di conquistarla, tanto da inscenare un matrimonio senza amore.

Thomas chiede a Zoe di sposarlo: anticipazioni americane Beautiful

Nel dettaglio, in seguito alla triste vicenda della sparizione di Beth, Thomas riuscirà ad ottenere una seconda chance da parte di suo padre Ridge, motivo per il quale tornerà a lavorare di nuovo in azienda.

Peccato, però, che nonostante il perdono ottenuto, Thomas compirà lo stesso dei nuovi gravi errori che non passeranno inosservati.

Le anticipazioni delle nuove puntate americane di Beautiful, infatti, rivelano che il ragazzo sedurrà la modella Zoe Buckingham, le chiederà di sposarlo e quindi di unirsi in matrimonio a tutti gli effetti.

Peccato, però, che quello di Thomas sarà soltanto l'ennesimo escamotage con il quale proverà a scatenare la gelosia di Hope, sperando di poterla avere di nuovo al suo fianco.

Hope farà irruzione alle nozze di Thomas

Hope, però, riuscirà a scoprire tutto in tempo e così assieme a Liam e Douglas, deciderà di fare irruzione il giorno delle nozze, così da poter interrompere la cerimonia ed evitare questo matrimonio farlocco.

Le trame delle nuove puntate americane di Beautiful rivelano che Hope arriverà vestita da sposa e porterà alla luce i reali sentimenti di Thomas, che a quel punto si lascerà confondere dalla mise della giovane Logan e spezzerà il cuore della propria promessa sposa, ammettendo di non aver mai dimenticato la figlia di Brooke.

Hope decide di risposare l'amato Liam: anticipazioni americane Beautiful

In questo modo quindi, Hope riuscirà a fermare le nozze del suo ex fidanzato, che a questo punto non potrà fare altro che ammettere di doversi far curare per cercare di accantonare per sempre questo suo interesse a dir poco morboso nei confronti della ragazza.

Intanto, la vita di Hope andrà avanti e la donna apparirà disposta a voler voltare definitivamente pagina.

Le anticipazioni americane di Beautiful, infatti, rivelano che riuscirà a coronare il suo sogno d'amore con Liam e i due decideranno di risposarsi.