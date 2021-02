La quinta edizione del Grande Fratello Vip non sta vivendo un momento facile. La morte prematura del fratello minore di Dayane Mello ha scosso i "vipponi" ancora "reclusi" nella casa di Cinecittà ma ha toccato anche gli ex concorrenti del Reality Show. Francesco Oppini ha annunciato di rimandare l'intervista che aveva in programma. Enock Barwuah, Mario Ermito e Cristiano Malgioglio hanno scritto sui social un messaggio di sostegno per la modella brasiliana. Elisabetta Gregoraci ha speso delle parole di stima per l'ex coinquilina.

Il cordoglio degli ex concorrenti

Una volta appresa la notizia della scomparsa prematura del fratello minore di Dayane Mello, tutti gli ex concorrenti del Grande Fratello Vip hanno voluto fare sentire la propria vicinanza alla modella brasiliana.

Francesco Oppini ha informato i suoi fan che l'intervista in programma per giovedì 4 febbraio è stata cancellata, poiché ritiene che in questi momenti la cosa migliore è il silenzio come segno di rispetto. Poi, ha affermato: "Sono vicino a Dayane e alla sua famiglia". Enock Barwuah che per un breve periodo è stato il cognato di Dayane ha spiegato di essere vicino alla 31enne e alla sua famiglia. Cristiano Malgioglio ha ammesso di essere molto scosso: "Ti sono molto vicino bellissima amica". Il paroliere ha sostenuto che Mello non meritava l'ennesima batosta dalla vita, dopo tutto quello che ha passato. Giacomo Urtis ha chiosato: "Uniti da sempre, ma mai come in questo momento".

Anche Elisabetta Gregoraci si è unita al dolore dell'ex coinquilina, nonostante le due avessero avuto un rapporto di alti e bassi nella casa di Cinecittà.

Nel pomeriggio la showgirl calabrese ha postato su Instagram delle dolci parole per Mello mentre nella notte in una serie di stories ha spiegato di non riuscire a prendere sonno: "Un abbraccio Dayane per la perdita del suo caro fratello". Inoltre, Gregoraci ha fatto una riflessione sul valore della vita: "È un regalo di Dio, è preziosa e va ricordata questa cosa".

Signorini incontra Dayane

Dayane Mello dopo essere stata chiamata nel giardino del Cucurio ha avuto il piacere di incontrare Alfonso Signorini e abbracciarlo nella stanza degli abbracci. Terminato l'incontro con il conduttore del Grande Fratello Vip, la modella brasiliana ne ha parlato con l'amica Rosalinda Cannavò. Mello ha spiegato che Signorini è una persona molto credente: "Sa che siamo fatti di energia e che questo è solo un passaggio".

La 31enne ha confidato che Alfonso ha cercato di darle la giusta spinta, in modo da affrontare il lutto senza tristezza perché la vita è solo un passaggio. Infine, la gieffina ha concluso: "Abbiamo parlato del dolore e di questo momento, è stato molto umano".