Il Paradiso delle Signore non smette mai di stupire il pubblico. Sembra che dietro l'angolo ci sia sempre un interrogativo da porsi, per via di frasi o reazioni inaspettate. È quello che è accaduto nella puntata 76 della soap, trasmessa su Rai1 l'1 febbraio. La scena in questione ha come protagonisti i coniugi Marta Guarnieri e Vittorio Conti impegnati in una conversazione al telefono. Dal dialogo traspare poca sincerità, specialmente da parte di Marta che indossa un vestitino elegante, di certo non adatto ad una riunione di lavoro, e risponde con l'atteggiamento di chi non aspettava la telefonata e ha qualcosa da nascondere.

Considerato che condivide con la zia Adelaide il fatto di ritrovarsi nella stessa città, almeno fino a prima che la contessa facesse ritorno a Milano senza il marito, verrebbe da pensare: "E se le bugie di Marta avessero a che fare con la scomparsa di Ravasi?"

Marta nasconde qualcosa: la conversazione al telefono nella puntata 76 de Il Paradiso delle signore

Nella puntata 76 de Il Paradiso delle signore non possiamo fare a meno di domandarci: "Cosa nasconde Marta a Vittorio?" La giovane è da mesi a New York, mentre il marito è a Milano con la costante presenza della cognata Beatrice, con la quale ha vissuto anni prima una fugace storia d'amore. Le tentazioni non sono mancate e l'uomo ha bisogno di sentire la moglie per dirle quanto gli manca.

L'interrogativo nasce perché Marta racconta al marito delle bugie. Dopo aver risposto al telefono, la giovane dice di essere appena uscita dalla doccia, ma non è così. Non bisogna dimenticare che Umberto Guarnieri e Adelaide di Sant'Erasmo sono tornati da New York qualche mese prima delle vicende attuali e non hanno mai rivelato cosa sia accaduto al marito della donna, Achille Ravasi.

Quest'ultimo, infatti, è scomparso e i due cognati, specialmente la contessa, ha il costante timore che la verità venga fuori. Marta potrebbe essersi trovata invischiata nella questione? Se è così, perché la zia non ne è a conoscenza?

Nella puntata 76 de Il Paradiso delle signore Marta racconta a Vittorio delle bugie

Per forza di cose, dobbiamo pensare che Marta stia nascondendo qualcosa.

Sempre nella puntata 76 de Il Paradiso delle signore la conversazione al telefono tra lei e Vittorio non convince dall'inizio alla fine. Per tutto il tempo la giovane finge che vada tutto per il verso giusto e racconta al marito i ritmi frenetici dei newyorkesi, instancabili lavoratori, e delle "riunioni di lavoro all'alba". Si dice contenta di trovarsi negli Stati Uniti, ma ad un certo punto si tradisce e ammette "Forse sarei dovuta restare a Milano". Quando dice di essere uscita dalla doccia sta raccontando una bugia. In realtà la Guarnieri è agghindata come se fosse tornata da un'uscita serale, diventata poi notturna. É palese che Marta sia appena rientrata, considerato che ha una giacca in mano.

La telefonata mostrata nella puntata 76 de Il Paradiso delle signore dimostra che Marta non è sincera

Il rapporto tra Marta e Vittorio è appeso ad un filo sottile. Lei è a New York per motivi di lavoro. Lui è rimasto a Milano e si sta avvicinando sempre di più alla cognata Beatrice. Durante la conversazione al telefono, in cui Marta racconta delle bugie al marito, ad un certo punto Vittorio cerca di sapere di più della vita quotidiana della moglie. Quest'ultima, però, diventa evasiva e conclude frettolosamente la telefonata, non facendo in tempo a sentire che il marito le dice "Ti amo". La conversazione non è casuale e ci sono diversi indizi che fanno pensare ad una verità che non può essere ancora rivelata. Con molta probabilità la questione verrà a galla quando nelle prossime puntate de Il Paradiso delle signore Marta farà le valigie e tornerà a Milano.