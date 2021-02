Alda D'Eusanio continua a far parlare a pochi giorni dal suo ingresso al Grande Fratello Vip, non solo per aver utilizzato il termine ne... ma anche per alcune dichiarazioni poco carine nei confronti di Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa Ruta. Nel dettaglio, Alda ha fatto riferimento ai tradimenti del giornalista ai danni della moglie, difendendo Ruta, una donna che, a parer suo, ha sopportato di tutto. Intanto, proprio Amedeo Goria, potrebbe essere uno dei naufraghi della prossima edizione de L'isola dei Famosi.

Gf Vip, Alda D'Eusanio nella bufera: in molti chiedono la squalifica

Alda D'Eusanio è entrata al Grande Fratello Vip da pochissimi giorni e già si è lasciata andare a delle dichiarazioni che stanno facendo scalpore.

In primis, l'uscita infelice in cui ha utilizzato il termine 'ne...' e che ha sollevato un polverone sul web, dove molti utenti ne chiedono la squalifica. Sulla questione è intervenuto anche l'ex gieffino Enock, il quale chiede che siano presi provvedimenti disciplinari contro la concorrente. In attesa di conoscere il destino di Alda D'Eusanio al Gf Vip, la donna si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni su Amedeo Goria, ex marito di Maria Teresa.

Alda D'Eusanio si scaglia contro Amedeo Goria: 'È brutto forte'

Durante una chiacchierata in veranda con altri gieffini, Alda ha voluto dire la sua su Amedeo Goria, del quale sembra non avere una buona opinione. Nel dettaglio, la concorrente ha fatto riferimento ai tradimenti dell'uomo all'epoca in cui era sposato con Maria Teresa e a tal proposito ha detto: "Un cesto di lumache ha meno corna di lei".

La concorrente ha utilizzato parole forti nei riguardi del giornalista: "È brutto forte", prendendo le difese di Maria Teresa che, a suo dire, nel corso del matrimonio avrebbe sopportato di tutto, per amore di Amedeo.

L'ex di Maria Teresa nel cast dell'Isola dei Famosi?

Alda D'Eusanio al Gf Vip ha preso le difese di Maria Teresa definita da Alda come una bella persona, tutta da scoprire.

Pesanti invece le critiche ad Amedeo Goria il quale, stando ai rumors di questi ultimi giorni, potrebbe essere uno dei naufraghi della prossima edizione de L'isola dei famosi. Il reality show sarà condotto da Ilary Blasi e prenderà il via subito dopo la finale del Gf Vip e, in queste ultime ore, si rincorrono i rumors circa i nomi dei Vip che voleranno in Honduras.

Oltre a quello dell'ex marito di Maria Teresa Ruta, è spuntato anche il nome di Francesca Lodo, ex letterina di Gerry Scotti e quello dell'ex storico di Gemma Galgani Giorgio Manetti. In attesa di conferme ufficiali, si ricorda che la nuova puntata del Grande Fratello Vip andrà in onda oggi 1 febbraio in prima serata su Canale 5, dove i telespettatori conosceranno la decisione degli autori su Alda D'Eusanio.