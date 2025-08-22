Ogni giorno che passa si allunga la lista di ex concorrenti del Grande Fratello che lanciano messaggi molto forti agli hater, in particolare a chi continua a prenderli di mira a distanza di mesi dalla fine del programma. Dopo Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti, anche Javier Martinez ha deciso di esporsi con quello che tanti hanno interpretato come un avviso a chiunque lo critica intenzionalmente: il pallavolista ha condiviso su Instagram un post che preannuncia l'arrivo di novità per gli "odiatori del web".

Il post che non passa inosservato

Mentre si trova a New York con Helena, Javier ha trovato il tempo per lanciare una frecciatina neppure troppo velata alle persone che lo criticano e lo offendono sui social.

In una storia che ha postato su Instagram qualche ora fa, infatti, il concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello ha inserito un messaggio ironico e pungente che non è passato inosservato.

"Un brindisi ai miei hater. Restate sintonizzati, il meglio deve ancora arrivare ", sono queste le parole che Martinez ha condiviso sul suo account e che i follower hanno intrepretato come un avviso a chi continua a metterlo in discussione e non solo.

Haters ve la traduco.



Un brindisi ai miei haters. Restate sintonizzati. Il meglio deve ancora arrivare.#helevier #javi7 pic.twitter.com/raVMX3GgyM — AnnaR94 (@fatinapersempre) August 21, 2025

Anche in maniera indiretta, il pallavolista ha lasciato intendere che presto i suoi hater potrebbero ricevere qualche querela proprio come ha scelto di fare Helena prima di partire per l'America.

Il supporto dei fan della coppia

Il messaggio di Javier è arrivato forte e chiaro, anzi sui social sono stati in molti a commentarlo e a sostenerlo in tutte le decisioni che prenderà d'ora in avanti per tutelarsi dagli hater.

"Vediamo quanti inizieranno a cancellare", "C'è troppo marcio intorno a loro, fanno bene a proteggersi", "Si è rotto le scatole anche lui finalmente", "Con chi pensavano di avere a che fare?", "Lo amo ", "Io sono già alla finestra", "Spero che partiranno denunce e che questo non sia solo un post ironico", "La situazione è assurda e pesante , è il minimo", "Quante soddisfazioni che ci sta dando", si legge su X da quando il concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello ha deciso di avvisare gli hater delle sue prossime mosse.

Il viaggio a New York dopo le polemiche

Pochi giorni fa anche Helena ha scelto di esporsi per avvertire gli hater che si è rivolta ad un avvocato americano per tutelarsi da eventuali future diffamazioni.

La finalista del Grande Fratello, inoltre, si è detta stanca delle offese che continuerebbe a ricevere soprattutto da chi non accetta le decisioni che ha preso all'interno della casa e subito dopo.

Per cercare di staccare un po' la spina, Prestes ha anche disattivato il suo profilo Instagram per circa 48 ore, ma giovedì scorso è tornata con foto e video da New York, dove si trova con Javier per motivi professionali.