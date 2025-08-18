Elisabetta Canalis è apparsa nei post social in compagnia di Alvise Rigo, modello, ex rugbista e volto televisivo già noto per la partecipazione a Ballando con le Stelle nel 2021. I due si trovano in California per un viaggio on the road documentato sui rispettivi profili, con scatti speculari sotto cieli americani. Il loro legame resta sotto la lente del gossip: per ora si parlerebbe di una bella amicizia nata durante le registrazioni del reality sportivo Physical Italia su Netflix, anche se non mancano i sospetti su una possibile complicità sentimentale.

Al momento nessuna conferma ufficiale, ma i fan percepiscono un evidente sollievo emotivo.

Chi è Alvise Rigo: un volto nuovo nel cuore dell’estate

Il nome di Alvise Rigo, classe 1992, è ormai familiare agli appassionati di format televisivi: l’ex rugbista ha partecipato alla versione italiana del reality sportivo Physical 100 – Da 100 a 1, distinguendosi per preparazione atletica e carisma. Il suo incontro con Elisabetta Canalis sarebbe avvenuto proprio sul set del reality: lei in qualità di giudice o ospite, lui come concorrente. In seguito, il loro legame sembra essersi spostato su un piano più personale, fatto di messaggi a distanza, scatti condivisi dagli stessi luoghi e un incontro in California che ha acceso i riflettori del gossip.

Rigo appare come una presenza leggera accanto alla showgirl, senza le pressioni legate al passato televisivo. Nel suo curriculum figura anche la partecipazione a Ballando con le Stelle 2021.

Se Elisabetta Canalis ha cercato di non mostrare Alvise negli scatti pubblicati su Instagram, il modello è stato meno prudente. In un video tra le storie si intravede chiaramente l’ex velina, mentre in altri filmati compare il cane della showgirl, il piccolo Josie. Tanto è bastato per alimentare i rumor, complice anche il fatto che entrambi risultino al momento single.

Elisabetta Canalis e Brian Perri: ritrovato equilibrio

L’estate di Elisabetta Canalis è segnata da un ritrovato equilibrio emotivo. La showgirl sarda avrebbe trascorso momenti sereni con l’ex marito Brian Perri, padre della figlia Skyler.

I due hanno condiviso alcuni giorni di relax tra gite, tuffi al tramonto e sorrisi, lasciando intuire un sentimento di riconciliazione, quantomeno sul piano amicale e familiare. Il legame costruito in anni di condivisione – non solo sentimentale – emerge nella scelta di mantenere un rapporto collaborativo e rispettoso, volto alla serenità della figlia.