L'appuntamento con Il Paradiso delle Signore è confermato per la settimana che va dal 22 al 26 febbraio. Le anticipazioni riguardanti le trame dei nuovi episodi raccontano che ci saranno dei colpi di scena legati soprattutto ad Agnese e Armando. Giuseppe Amato, infatti, inizierà ad avere dei sospetti su di loro dopo che sua moglie si mostrerà contraria all'idea di chiedere un lavoro a Vittorio Conti. Marta Guarnieri invece non potrà fare a meno di notare lo strano comportamento di Federico Cattaneo.

Le trame de Il Paradiso delle signore 22-26 febbraio: Marta nota lo strano comportamento di Federico

Nel dettaglio, le trame de Il Paradiso delle signore rivelano che Gabriella e Cosimo andranno ad abitare a Villa Bergamini dopo il loro rientro dal viaggio di nozze. La famosa stilista deciderà di ospitare le sua amiche durante la serata, momento in cui sua cugina Anna ritornerà a Milano. Nel frattempo Vittorio e Adelaide avranno paura che Umberto confessi a Marta che Federico è suo fratello. Successivamente la giovane Guarnieri chiederà spiegazioni a suo marito, in quanto nutrirà dei sospetti dopo aver notato lo strano comportamento di Cattaneo. A questo punto sarà Umberto a dire la verità a sua figlia Marta, la quale prenderà malissimo la notizia e deciderà di partire per Parigi da Riccardo.

Intanto Dora non si sentirà adatta per svolgere il ruolo di capocommessa, tanto che lascerà il suo posto a Irene. Quest'ultima in seguito creerà delle difficoltà alle Veneri nel momento in cui deciderà di fare una nuova riorganizzazione delle merci. Inoltre le trame de Il Paradiso delle signore della prossima settimana rivelano che Agnese sarà intenzionata a coinvolgere Don Saverio nella ricerca di una nuova casa per Maria, per evitarle di ritornare in Sicilia.

Fortunatamente la ragazza, grazie a Giuseppe, troverà alloggio nell'appartamento in cui viveva Gabriella.

Giuseppe sospetta di Agnese e Armando

Ludovica chiederà aiuto a Marcello dopo aver ricevuto l'ennesimo avvertimento da parte di Mantovano, questa situazione non farà altro che unire ancor di più Brancia e Barbieri. Intanto Beatrice e Vittorio cercheranno una nuova capocommessa qualificata: in questa occasione arriverà Gloria, per svolgere un colloquio con il dottor Conti e ottenere il lavoro al grande magazzino.

Gabriella creerà un abito in stile british, che susciterà un po’ di scandalo. Rocco penserà di fare lavorare suo zio Giuseppe in magazzino, ma Armando non sarà per niente contento al pensiero di avere continuamente intorno il suo rivale in amore. Le trame delle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore, inoltre, rivelano che il signor Amato inizierà ad avere dei sospetti sul capomagazziniere e Agnese nel momento in cui quest'ultima non vedrà di buon occhio l'idea che suo marito chieda un lavoro a Vittorio.