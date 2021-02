Le nuove anticipazioni di Un posto al sole, nella settimana che va dal 22 al 26 febbraio 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di sorprese e colpi di scena. Nunzio Cammarota, ad esempio, giocherà la partita a poker che potrebbe salvargli la vita. Clara invece incontrerà il suo fidanzato Alberto Palladini (Maurizio Aiello) in compagnia di Barbara Filangieri, mentre Michele Saviani (Alberto Rossi) prenderà una decisione che riguarda Silvia Graziani. Infine Guido del Bue e Mariella ritorneranno a Palazzo Palladini dopo una lunga assenza da Napoli.

Un posto al sole, trame 22-26 febbraio: Nunzio gioca la partita a poker

Nelle prossime puntate di Un posto al sole, in programmazione da lunedì 22 fino a venerdì 26 febbraio 2021 rivelano che Niko sarà impegnato nella ricerca della verità che riguarda le accuse mosse contro il suo assistito Emil. Nel frattempo Michele deciderà di recarsi in polizia per comunicare al commissario Torre che ha scoperto qualcosa riguardo il fratello di Thea. A tal proposito, i rapporti tra Saviani e Silvia (Luisa Amatucci) saranno sempre più ai ferri corti. Guido e sua moglie saranno felicissimi di ritornare a casa, in quanto saranno speranzosi di trovare un po' di tranquillità. Tuttavia Salvatore Cerruti metterà fine ai buoni propositi dei due coniugi Del Bue nel momento in cui farà una proposta indecente a Mariella, mentre Bice controllerà la situazione.

Nunzio continuerà a raccontare delle bugie a Franco per giocare la partita a poker che potrebbe salvargli la vita. Successivamente il giovane Cammarota continuerà a cercare nuovi metodi per accedere alla somma di denaro che, oltre a risolvere tutti i suoi problemi, eviterebbe a sua mamma di essere coinvolta nella vicenda pericolosa.

Michele prende una decisione: spoiler Un posto al sole al 22 febbraio

Le nuove anticipazioni settimanali di Un posto al sole dal 22 al 26 febbraio raccontano che Roberto crederà di aver trovato una soluzione per risolvere i problemi ai Cantieri con gli operai, se solo le cose non andassero per il verso sperato. Nel frattempo Boschi sarà in procinto di partire per raggiungere sua moglie Angela a Venezia.

Emil invece verrà scarcerato e questo per Michele rappresenterà un duro colpo: in questa occasione Saviani prenderà una decisione che potrebbe compromettere completamente il suo matrimonio Silvia. Intanto Clara, felice per il suo imminente matrimonio con Alberto, non riuscirà a controllare la sua rabbia nel momento in cui incontrerà casualmente il suo fidanzato in compagnia di Barbara Filangieri. A questo punto, Palladini sarà sempre più in difficoltà a causa della crescente tensione tra la due donne.