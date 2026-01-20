Striscia la Notizia è pronta a tornare in onda con una novità storica. A partire da giovedì 22 gennaio, il celebre tg satirico di Antonio Ricci approderà per la prima volta in prima serata su Canale 5, inaugurando una nuova fase del suo lungo percorso televisivo. Un cambio di palinsesto significativo per uno dei programmi più longevi e riconoscibili della televisione italiana.

Greggio e Iacchetti alla guida della 38ª edizione

A tenere a battesimo la nuova edizione, la numero 38, saranno Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, storica coppia alla conduzione del programma.

L’edizione, sottotitolata “La voce della presenza”, punta a rafforzare l’identità di Striscia, confermandone il ruolo di osservatore critico e ironico dell’attualità italiana.

La produzione e la squadra di autori stanno lavorando a un’annata speciale, pensata appositamente per il prime time, che promette contenuti inediti, nuove inchieste e un linguaggio rinnovato, pur restando fedele allo stile che ha reso il programma un punto di riferimento per il pubblico.

Inchieste, intrattenimento e ospiti d’eccezione

La nuova collocazione in prima serata permetterà a Striscia la Notizia di ampliare ulteriormente il proprio racconto. Accanto alle tradizionali inchieste, non mancheranno momenti di varietà, leggerezza e intrattenimento, pensati per un pubblico più ampio e trasversale.

Tra le novità annunciate per le prime cinque serate figurano anche ospiti d’eccezione, tra cui Maria De Filippi, Roberta Bruzzone e Alessandro Del Piero, che contribuiranno a rendere l’edizione ancora più ricca e sorprendente.

Rajae Bezzaz: “Prontissima a rimettermi in gioco”

Tra i volti storici e più apprezzati del programma c’è anche Rajae Bezzaz, che si prepara a tornare sul campo con nuovi reportage. L’inviata ha espresso entusiasmo e gratitudine per questa nuova stagione, Bezzaz: “Non vedo l'ora di rimettermi in gioco con nuovi reportage - spero interessanti e che piacciano - ma soprattutto che vengano incontro alle tantissime richieste e segnalazioni che continuano ad arrivarci quotidianamente.

Essere parte del cast e sentire l’affetto del pubblico è un privilegio enorme. Manca pochissimo e ci rivedremo su Canale 5!”,

Per Rajae Bezzaz, far parte del cast di Striscia la Notizia rappresenta un privilegio e una responsabilità, alimentata dall’affetto costante dei telespettatori che continuano a seguire il programma anno dopo anno.

“La voce della presenza”: un’identità che si rinnova

Con questa edizione speciale, Striscia la Notizia rilancia il proprio messaggio e ribadisce la sua missione: essere presente, osservare, denunciare e raccontare la realtà con uno sguardo critico ma accessibile. Il sottotitolo “La voce della presenza” sintetizza la volontà di continuare a offrire una televisione alternativa, capace di rinnovarsi senza perdere la propria anima.

Un ritorno atteso che segna un nuovo capitolo nella storia del tg satirico, pronto a mettersi alla prova in una fascia oraria inedita mantenendo intatto il suo spirito originario.