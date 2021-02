Stefano De Martino, ospite della puntata del 20 febbraio di C’è Posta per Te, è stato coinvolto nella storia di Maria e Giuseppe, una coppia siciliana che vive seri problemi economici. Il conduttore e ballerino ha ricordato le stesse difficoltà vissute nella sua infanzia, raccontando come la sua vita sia cambiata grazie a Maria De Filippi, che gli ha dato l'opportunità di entrare nella scuola di Amici.

C'è posta per te, Stefano De Martino è il regalo di Giuseppe per Maria

Stefano De Martino è stato il primo ospite della puntata di C'è Posta per te di sabato 20 febbraio. Il conduttore di 'Stasera tutto è possibile', é stato il regalo di Giuseppe per la moglie Maria.

La coppia ha seri problemi economici e il loro racconto ha molto colpito De Martino, che ha ripensato ai momenti difficili della propria infanzia.

Stefano ha raccontato che, per poter comprare il biglietto del treno per andare a Roma a sostenere il provino di Amici, aveva impegnato due catenine d'oro. Per questo, il ballerino comprende bene quello che prova Giuseppe, ricordandogli che la cosa più importante che si possiede è l'amore: "Anche quando non avevamo nulla, sentivamo di avere tutto”.

De Martino ringrazia De Filippi: 'La mia vita è cambiata grazie a lei'

A C'è posta per te, la storia di Giuseppe e Maria ha colpito molti. La coppia attualmente vive a casa dei genitori di lui insieme ai tre figli, visto che non si può permettere un'abitazione propria.

L'uomo, nonostante sia un gran lavoratore, non riesce a mantenere la sua famiglia, visto che trova solo lavoretti in nero e che spesso non durano molto.

Per ringraziare comunque la moglie per essergli sempre accanto, ha quindi voluto farle incontrare Stefano De Martino, di cui è un'accanita fan. L'ex di Belen Rodriguez, ha raccontato di come la sua vita sia cambiata nel momento in cui Maria De Filippi gli ha dato l'opportunità di entrare ad Amici e volgendo li sguardo verso la padrona di casa della trasmissione ha dichiarato: "La mia vita è cambiata grazie a quella signora là".

Stefano colpito dalla storia di Giuseppe e Maria

Stefano, grazie anche alla storia in cui si è trovato coinvolto a C'è Posta per te, ha ricordato il proprio passato, svelando alcuni retroscena che probabilmente molti non conoscevano. Dopo la sua partecipazione ad Amici e al successo che ne è conseguito, è infatti potuto andare al monte dei pegni per riscattare le catenine d'oro.

Ancora una volta, De Martino ha voluto dire grazie a Maria De Filippi con tanta umiltà. Il ballerino e conduttore, ha poi lodato Giuseppe e Maria per il coraggio con cui stanno affrontando i loro problemi. Per la coppia, sono arrivati in dono alcuni giocattoli per i loro tre bambini, oltre a un contributo economico. Per Giuseppe inoltre, è giunto in studio un imprenditore catanese, che gli ha offerto un lavoro a tempo indeterminato. Un lieto quindi fine per la coppia siciliana, grazie anche all'intervento di Stefano De Martino e della redazione della trasmissione di Canale 5.