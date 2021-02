É passato esattamente un anno da un episodio destinato a entrare storia del Festival di Sanremo. In attesa dell'inizio del Festival 2021, non può non tornare alla mente la sera in cui quel "Che succede?" pronunciato da Morgan si trasformò nelle parole utilizzate per i tantissimi e divertentissimi meme che furono creati per l'occasione.

Morgan può essere considerato a tutti gli effetti il protagonista della 70^ edizione del Festival di Sanremo. Tutti coloro che hanno seguito la kermesse, infatti, ricordano quanto accadde la sera di venerdì 7 febbraio 2020 (anche se in quel preciso momento era già sabato 8 da oltre un'ora) sul palco dell'Ariston: lo scontro con Bugo e la conseguente squalifica dalla gara.

Sanremo 2020: Morgan e Bugo in gara insieme, il testo cambiato e l'abbandono

Nella 70^ edizione del Festival Sanremo, che si è svolta dal 4 all'8 febbraio 2020, condotta da Amadeus, fra i concorrenti in gara tra i "Campioni", c'erano anche Morgan e Bugo con il brano dal titolo: "Sincero". I due cantanti, però, più che per il brano stesso, sono ricordati ancora oggi per l'episodio accaduto nella serata del 7 febbraio, che, tra l'altro, ha avuto come conseguenza la loro eliminazione dalla gara.

Quello che accadde quella sera si può dire che sia passato alla storia del Festival e, in generale, della televisione italiana. Quella sera, dopo essere saliti sul palco, Morgan e Bugo avrebbero dovuto cantare il loro brano e tutto, inizialmente, sembrò andare secondo copione.

Morgan avrebbe dovuto iniziare a cantare la sua parte dopo l'introduzione musicale del suo moog e così fece, solo che andò molto diversamente da come tutti si stavano aspettando. Appena sentite pronunciare le prime parole da parte di Morgan, il pubblico e gli addetti ai lavori, infatti, si accorsero, con grandissima sorpresa, che il testo era stato completamente cambiato e che non corrispondeva più a quello originale del brano.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Morgan, infatti, leggendole su un foglio che aveva davanti, iniziò a pronunciare le seguenti parole: "Le brutte intenzioni, la maleducazione, la tua brutta figura di ieri sera, la tua ingratitudine, la tua arroganza. Fai ciò che vuoi mettendo i piedi in testa, ma tu sai solo coltivare invidia. Ringrazia il cielo sei su questo palco. Rispetta chi ti ci ha portato dentro, ma questo sono io”.

In questo modo, Castoldi svelò al pubblico la sua forte contestazione nei confronti di Bugo, il quale, dopo aver ascoltato quell'inizio di testo cambiato e dopo aver gettato in terra dei fogli, si girò e si diresse fuori dal palco prima ancora di iniziare a cantare.

Morgan e il suo 'Che succede?'

Dopo l'allontanamento di Bugo e dopo essersi conto di essere rimasto da solo sul palco, Morgan, con aria stupita e assolutamente sorpresa, prima si guardò attorno e poi pronunciò quelle che poi sono diventate le due parole più famose del Festival e cioè: "Che succede?".

A quel punto Morgan e Bugo vennero eliminati dalla gara. Nonostante ciò, continuarono a far parlare di loro anche dopo la fine del Festival. Vennero così alla luce tutte le problematiche, fino a quel momento sconosciute al pubblico (ma non agli addetti ai lavori) che avevano caratterizzato la loro collaborazione e che ognuno dei due spiegò, nella propria versione, in una serie di interviste sui giornali e in televisione.

A distanza adesso di un anno da quella serata e in attesa del Festival 2021 che si svolgerà rispettando la normativa anti-Covid e, quindi, senza pubblico, non si può non ricordare questo episodio e quei meme con Morgan protagonista mentre pronuncia quelle due semplicissime parole, passate ormai alla storia dell'evento canoro più importante d'Italia.