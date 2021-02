Star dei social e influencer, Federica Pacela ha realizzato un calendario per il 2021.

Nel 2018, Federica Pacela, è stata una delle concorrenti del programma 'Ex on the beach', reality show di Mtv. La bella influencer è felicemente fidanzata con Alessio Lo Passo, ex corteggiatore del programma 'Uomini e Donne'.

Blasting News ha intervistato in esclusiva Federica, per conoscerla meglio e approfondire i temi riguardanti il suo calendario ed i suoi progetti futuri.

Federica Pacela e il suo calendario

Come è nata l’idea di posare per questo calendario? È il suo primo lavoro di questo genere?

"No, si tratta del mio terzo calendario, ma è il più professionale e soprattutto contiene il mio primo topless!

In realtà le confesso che in questo orribile 2020 non avevo progettato un calendario, ma i miei followers me lo hanno ricordato e se lo aspettavano. Mi sono detta che avevano ragione loro: chi può non deve fermarsi. La 'normalità' che abbiamo perso, e alla quale tutti stiamo cercando di ritornare, comprendeva cose fondamentali e anche futili, ma ora chiunque sia in condizione di farlo deve ripartire, non deve fermarsi. Vale per tutti, anche se purtroppo c’è chi non può farlo. Penso ai ristoratori, ai baristi, ai lavoratori dello spettacolo, a chi possiede una palestra. Sono persone che hanno mestiere, studi alle spalle, progetti, talento, che hanno fatto degli investimenti e hanno delle famiglie. Sono veramente molto vicina a tutti coloro che affrontano con coraggio questo disastro e spero che lo Stato li aiuti davvero e presto".

Lei utilizza molto i social e ha molti seguaci. Che messaggio vuole mandare ai suoi fans attraverso questi scatti?

"Sarò onesta: sono consapevole che il mio calendario è solo un momento di pura evasione e di leggerezza. Siamo praticamente torturati dall’informazione che di rado ci dà una bella notizia. Siamo mascherati per strada, tenuti a distanziarci, a veder complicate situazioni e abitudini prima della pandemia semplicissime, quindi una risata o una cosa buona da mangiare o bella da vedere, da ascoltare, da leggere, va goduta oggi più che mai.

Il mio messaggio più evidente è seduttivo e sexy, attraverso il corpo di una 34enne, però, non di una ventenne. Esprimo dunque una sensualità più matura, ma è anche vero che chi mi segue attraverso le storie Instagram sa che mi mantengo in forma con grossi sacrifici. Li mostro tutti, i miei sacrifici, ogni giorno. I miei followers mi vedono sudare in palestra, mangiare in modo corretto.

Sanno che non bevo, vado a camminare la mattina presto per ossigenarmi, dormo regolarmente. Ecco: da questo punto di vista chi non si limita a guardare una mia posa poco vestita (lo so, non saranno moltissimi) sa chi sia Federica. Attraverso le mie storie Instagram promuovo non solo aziende o “me stessa”, ma anche uno stile di vita sano".

Federica Pacela sui social: 'Sono il fenomeno di questi decenni'

Quanto sono importanti oggi i social in generale?

"Lo sono molto. Sono il fenomeno di questi decenni. Però - lo dico sinceramente e contro i miei interessi – ora sono troppo importanti. Lasciamo passare questo infame periodo che ci ha sbarrati in casa con un lockdown che sta limitando la socialità di tutti, ma questo 'troppo ormai stroppia' e credo che prima o poi dovrà essere affrontato seriamente.

Non sarò certo io a fare del moralismo ma le dipendenze serie negli adolescenti (e anche dei loro genitori) sono un problema sotto gli occhi di tutti ormai. A volte qualcuno mi fa notare che non ascolto e smanetto sul telefonino e mi scuoto, perché è un riflesso condizionato. Altre volte me ne accorgo io di qualcuno, e provo cosa significa sentirsi dire: «Parla pure, ti ascolto, devo solo rispondere a un tale che...». Insomma: non va bene. Mi accorgo del 'troppo' quando ho bisogno di uno stacco deciso dai social, ogni tanto, magari per 24/48 ore, perché mi sento al limite. Durante un reality sono stata tre settimane senza telefono. Ebbene: sia io che i miei compagni di avventura, tutti giovani, a un certo punto ci trovammo a parlare straniti di quell’inatteso benessere.

Eravamo convinti che sarebbe stato un problema l’astinenza da social, ma ci sbagliavamo completamente. I social sono utilissimi a veicolare le informazioni, ma purtroppo anche le informazioni sbagliate o le fake news: un rovescio della medaglia serio. Reputo positivo invece che il fenomeno degli haters, dei cosiddetti 'odiatori', abbia mostrato un malessere sociale altrimenti covato da persone che magari avrebbero continuato a sembrare 'sane'. L’odio è avvelenante, va metabolizzato e superato altrimenti si vive e si fa vivere agli altri una vita ammorbante. Il fenomeno degli haters è dilagante e fa pensare".

Chi è Federica Pacela

Per chi non la conoscesse, chi è Federica Pacela?

"Ho 34 anni e sono di origini biellesi. Sono un’ex parrucchiera approdata a Instagram circa quattro anni, fa dopo aver posato per qualche fotografo.

Il mio primo servizio è stato per un concorso: una grande casa di cosmesi del capello lanciava un nuovo prodotto. Io apparivo solo con una metà del viso, l’altra era coperta da una lunga ciocca dei miei capelli ai quali era stato dato un movimento sinuoso. Uno scatto molto bello. Da lì è cominciata la mia passione per la posa fotografica. Ero brava, ho lavorato con tanti professionisti. Tre anni e mezzo fa mi sono trasferita a Tenerife e ci sono rimasta un anno, continuando a posare per bravi fotografi canari e mantenendomi facendo la barista di giorno e la receptionist del più importante locale del sud dell’isola la sera: due ruoli che mi interessava molto conoscere perché non farò sempre la “ragazza-immagine”. Non farò forse in futuro nemmeno la barista o la receptionist, ma ho un’idea di impresa per la quale sapermi muovere in quei due ruoli mi sarà utilissimo.

Per quanto concerne la mia famiglia ho due sorelle: una maggiore di me di due anni, l’altra di soli dieci anni. Io e la mia sorella maggiore abbiamo la stessa madre, che vive a Tenerife e dalla quale trascorro molti mesi l’anno. Ho un fidanzato a La Spezia, città nella quale viviamo insieme da pochissimo tempo. Si chiama Alessio Lo Passo, è il titolare di “Mas Amor”, un negozio di abbigliamento maschile, ed è un ex tronista di “Uomini e Donne”. Stiamo vivendo una bellissima storia d’amore".

Ha partecipato a “Ex on the beach” su Mtv. Che ricordi ha di quel reality?

"Il mio primo volo oltre Europa, sola e con il mio inglese decisamente scarso. La mia prima 'vacanza' con perfetti estranei e sotto le macchine da presa giorno e notte. Un caldo e un’umidità spaventosi.

La prova di forza della promiscuità forzata. Momenti belli, momenti bruttissimi, e una serie di errori che non commetterei più. Sbagliando si impara. Posso dire che non si regge a lungo con le telecamere puntate addosso: o si allenta il controllo o lo si perde di colpo e del tutto. Provare per credere. Oggi non le rifarei nemmeno sotto tortura certe cose e invece ne farei parecchie che allora non ho fatto. Intimidita da alcune dinamiche è uscito di me troppo in un senso e troppo poco in tutto il resto, ma mi è servito a capirlo. Tutto serve e sono comunque grata alla produzione che in me ha intravisto ciò che credevo non si fosse affatto notato, offrendomi il ruolo di presentatrice/opinionista sul web dei protagonisti della seconda edizione del reality.

Insieme a Renato Biancardi, altro concorrente della prima edizione, ci siamo messi alla prova, ci siamo divertiti e siamo stati divertenti! Era un ruolo nuovo per entrambi, ma a mio avviso calzante per le nostre personalità. È stato davvero molto bello".

Qual è il suo più grande sogno?

"È molto privato. Posso non rispondere?"

Certo. Quali sono invece i progetti per nell’imminente?

"Anche questa risposta deve essere un poco criptata. Presto mi metterò alla prova in un ambito che non è il mio, e la cosa mi spaventa e insieme mi eccita. La Covid ha invece fermato l’idea d’impresa alla quale accennavo prima. Volevo concretizzarla proprio nel 2021. Aspetterò".

Lei è molto tifosa della Juventus. Posso chiederle di commentare questo inizio di stagione e qual è il calciatore che le piace di più?

"Deluderò le sue aspettative e quelle di tanti juventini, ma il mio amore per la Juventus è al momento solo 'genetico': tutta la mia famiglia a parte un bisnonno, che era del Toro, è juventina! Ho coltivato questa passione da ragazza, ma ora non seguo il calcio e non ho visto nemmeno una partita di campionato. Mi perdonate?"