A Uomini e donne, anche oggi 2 febbraio si è continuato a parlare della fine della conoscenza tra Gemma Galgani e Maurizio Guerci. Nel dettaglio, Gemma ha portato una segnalazione secondo la quale Maurizio l'avrebbe mollata perché ha un'altra donna. Le prove non sono state portate e Maria De Filippi ha cercato di far capire alla dama torinese che, a questo punto, tutta questa sua insistenza non cambia le cose. Stando alla padrona di casa, per Gemma è arrivato il momento di prendere atto che Maurizio non vuole più stare con lei.

A U&D Gemma insiste: Maurizio ha un'altra donna, ma le prove non ci sono

Gemma Galgani è stata protagonista anche nella puntata odierna di Uomini e donne. Il nuovo cavaliere Maurizio P. le ha letto una poesia, mentre subito dopo il discorso si è spostato nuovamente su Maurizio Guerci. Gemma ha di nuovo parlato della segnalazione già portata la scorsa volta e secondo la quale, il cavaliere mantovano avrebbe un'altra donna al di fuori del programma. A onor del vero, non vi sono prove di quanto sostenuto da Gemma, visto che in puntata è emerso che la dama è in possesso solo di un vocale di una sua conoscente che, tra l'altro, non ha firmato la liberatoria per farlo trasmettere.

U&D, Maria De Filippi a Gemma: 'Questa tua insistenza non cambia le cose'

Non vi è traccia della presunta amante di Maurizio, tanto che nemmeno la redazione di Uomini e donne non ha mai ricevuto segnalazioni in merito, nemmeno in forma anonima, come dichiarato da Maria De Filippi. La padrona di casa è poi intervenuta per porre fine allo scontro tra Maurizio e Gemma, cercando di far ragionare la dama torinese.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Nel dettaglio, Maria ha detto rivolgendosi a Gemma: "Questa tua insistenza non cambia le cose". La conduttrice ha capito che la dama voleva trovare una giustificazione al fatto di essere stata mollata su due piedi, ma ha cercato di farle capire che continuare ad insistere sulla questione non avrebbe cambiato ciò che è stato.

⚠️ Una pesante segnalazione su Maurizio! Quale sarà la verità? #UominieDonne pic.twitter.com/zSJ26Bd1GN — Uomini e Donne (@uominiedonne) February 2, 2021

Gemma lasciata da Maurizio non ci sta, Maria cerca di farla ragionare

Maria De Filippi, dunque, per chiudere una volta per tutte la questione ha aggiunto: "Resta il fatto che lui non voglia continuare. La presenza di un’altra donna renderebbe più facile da digerire la situazione?”, ha chiesto Maria De Filippi, e Gemma ha risposto" aiuterebbe". Stante questo, la discussione si è conclusa. Gemma se ne farà una ragione? In attesa di scoprirlo, la puntata odierna di Uomini e donne è stata parecchio movimentata, Dopo lo spazio dedicato a Gemma Galgani, infatti, si è parlato di Aurora Tropea. La dama ha dato vita ancora una volta ad uno scontro con Gianni Sperti.

I due proprio non si sopportano ed ogni pretesto è buono per litigare.