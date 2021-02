Nelle prossime puntate di Un posto al sole gli spettatori potranno vedere all'azione un insolito duo formato da Roberto e Franco Boschi. Quest'ultimo, in ansia per il debito accumulato da Nunzio, chiederà aiuto all'imprenditore per tirare il figlio fuori dai guai. Ferri acconsentirà, dando inizio ad un rapporto di collaborazione che vedrà i due impegnati a risolvere alcuni misteri. A seguire le anticipazioni di Un posto al sole delle puntate che andranno in onda dall'1 al 5 marzo alle 20:45 su Rai 3.

Un posto al sole, spoiler marzo 2021: la strana coppia

In venti anni di soap opera Peppe Zarbo e Riccardo Polizzy Carbonelli hanno avuto modo di recitare, fianco a fianco, in rarissime occasioni quasi sempre sfuggevoli.

L'interazione principale tra i due è avvenuta però molto recentemente, in occasione del rapimento di Filippo (Michelangelo Tommaso) e Leonardo (Erik Tonelli). In quella particolare situazione, i fan erano letteralmente impazziti nel vedere questo insolito duo interagire come se fossero amici. È giunta da poco la notizia che ci sarà occasione di rivedere Franco Boschi e Roberto Ferri nuovamente insieme per risolvere non uno ma ben due casi, in una storyline che si preannuncia decisamente adrenalinica.

Upas, trame 1-5 marzo: Franco ha bisogno di soldi

Nei prossimi episodi di Un posto al sole, Franco, bisognoso di soldi per aiutare Nunzio (Vladimir Randazzo) si rivolgerà a un uomo misterioso in cerca di aiuto. In queste ore è stata svelata l'identità della persona che aiuterà Boschi e si tratta di Roberto.

Le anticipazioni non chiariscono se Ferri darà i soldi in modo diretto all'uomo, ma sta di fatto che Franco riuscirà a racimolare la cifra necessaria per salvare il figlio adottivo. Roberto quindi salderà il suo debito d'onore con Franco, ma pare proprio che, la loro collaborazione nel risolvere casi, non si fermerà affatto qui.

Un posto al sole: un misterioso sabotatore ai cantieri

Dopo averlo aiutato, Roberto chiederà nuovamente aiuto a Franco per risolvere un piccolo giallo. L'imprenditore si renderà infatti conto che i cantieri sono oggetto, da giorni, di insoliti incidenti. Ferri e Boschi inizieranno quindi ad indagare a fondo per capire chi si nasconde dietro questi misteriosi eventi.

Va detto che Roberto ha da poco litigato con il rappresentate dei suoi operai Nicola Iodice, inoltre l'uomo deve gestire l'eccessiva intraprendenza di Lara (Chiara Martinelli). In questo quadro decisamente, poco incoraggiante, va anche messo in conto il futuro ritorno di Marina Giordano, il che sottolinea che per Roberto non si prospettano momenti sereni a Un posto al sole.