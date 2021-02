Pamela Barretta è ritornata all'interno del parterre di Uomini e donne da poche settimane e, nel corso della giornata di giovedì 18 febbraio, si è confidata con i suoi follower che la seguono su Instagram. Attraverso il suo profilo social, la dama pugliese ha rivelato che dovrà subire un intervento all'orecchio e il danno le è stato provocato da un uomo che avrebbe commesso violenza nei suoi confronti, senza specificare ulteriori dettagli su chi possa essere stato a causarle il problema per il quale dovrà essere operata.

Pamela Barretta subirà un intervento all'orecchio

Pamela Barretta ha raccontato ai suoi fan di aver trovato finalmente un otorino per l'operazione che dovrà subire all'orecchio e, molto probabilmente, per l'intervento non dovrà tagliare i capelli: ''Sono soddisfatta, molto più tranquilla, mi ha messo una garza dentro all'orecchio con le gocce''.

Parlando del suo carattere forte e combattivo, la dama di Uomini e Donne ha dichiarato: ''Se cado, cado in piedi, se proprio dovessi cadere cadere, mi rialzo sempre''.

Il problema all'orecchio causato da un uomo che ha usato violenza su Pamela Barretta

Proseguendo nel racconto e, dopo aver affermato che sua mamma le ha donato un carattere forte, Pamela Barretta ha rivelato un retroscena sul suo problema all'orecchio. La dama di Uomini e Donne ha infatti raccontato, attraverso le sue storie social, che è stato un uomo a causarle il danno fisico: ''Il mio orecchio è vittima di violenza''. Rivolgendosi alle sue follower, Pamela ha chiesto alle donne di non permettere mai gesti del genere da parte degli uomini, inserendo come didascalia del filmato: ''Purtroppo il mondo è pieno di ominicchi''.

Pamela Barretta crede molto in Dio e nel karma

Pamela ha dichiarato: ''Io mi opererò, ma sono certa di una cosa, che il male fatto torna sempre tutto indietro''. Barretta ha confidato di avere molta fede in Dio e di credere anche nella legge del karma: ''Quello che fai ti torna indietro e la cattiveria tornerà tutta indietro, quindi, prima o poi, chi fa del male, riceverà male, ne sono sicura''.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

La dama di Uomini e Donne ha rivelato che, per sua fortuna, non nutre cattiveria ed è sicura che, prima o poi, qualcosa di bello le arriverà. Per la didascalia delle sue ultime parole, Pamela ha usato un'immagine con la seguente frase: ''Il giorno che il karma girerà sarò in prima fila con i pop corn a godermi lo spettacolo''. L'imprenditrice pugliese non ha fornito ulteriori dettagli in merito a chi possa averle provocato il danno.

Non resta che attendere ulteriori informazioni da Pamela per sapere come andrà il suo intervento chirurgico.