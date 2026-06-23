Tra due mesi inizieranno le registrazioni dell'edizione 2026/2027 di Uomini e donne, ma sul web stanno già circolando i nomi dei componenti del parterre Over che dovrebbero essere regolarmente al loro posto. In cima alla lista di chi dovrebbe essere riconfermato dopo l'estate ci sono Gemma Galgani e Sabrina Zago, ancora single dopo una stagione ricca di delusioni e conoscenze poco importanti.

Le dame pronte tornare a Uomini e donne

Chi ci sarà nel parterre della prossima edizione di Uomini e donne? I fan se lo stanno chiedendo da più di un mese, ovvero da quando si è conclusa l'ultima stagione, ma avranno una risposta certa solo alla fine di agosto.

Per il momento sul web stanno circolando i nomi dei veterani che potrebbero essere riconfermati perché quest'anno non hanno trovato la persona giusta, a partire da due dame che sono nel cast da molto tempo e che sembrano accomunate dallo stesso sfortunato destino.

La redazione potrebbe richiamare sia Gemma che Sabrina, tra le protagoniste indiscusse del trono Over da tanti anni e ancora alla ricerca dell'anima gemella.

Mario non conferma e non smentisce

Nell'elenco di chi potrebbe essere riconfermato nel cast dopo l'estate ci sono anche Rosanna (ancora single dopo la turbolenta frequentazione con Alessio) e Gloria.

Per quanto riguarda i cavalieri, invece, ci sarebbero meno certezze: Marco potrebbe essere escluso dal parterre 2026/2027 per la relazione con Cinzia, mentre Mario non sa ancora se si rimetterà in gioco dopo le vacanze.

In una recente intervista, infatti, l'imprenditore pugliese ha detto che si prenderà questi mesi per riflettere sul suo futuro nel programma, ma al momento non ha ancora deciso se parteciperà ancora a Uomini e donne.

I famosi in lizza per il trono

Negli ultimi giorni sul web si è parlato anche dei personaggi famosi che potrebbero accomodarsi sul trono a partire dal prossimo settembre.

Una voce piuttosto insistente sostiene che la redazione di Uomini e donne starebbe prendendo in considerazione l'ipotesi di inserire nel cast un ex concorrente del Grande Fratello, e i nomi più gettonati al momento sono quelli di Omer Elomari e Raul Dumitras.