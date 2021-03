Tommaso Zorzi è stato il vincitore della quinta edizione del GF Vip. Tornato a Milano, alla vita di tutti i giorni, l'influencer milanese ha avuto modo di riprendere la sua attività sui social, grazie all'utilizzo del suo cellulare. Durante la notte di giovedì 4 marzo, l'ex protagonista di Riccanza ha regalato un siparietto inedito ai suoi follower, commettendo una gaffe. Contento per il sostegno ricevuto durante la sua permanenza all'interno della casa del Grande Fratello, Zorzi ha mostrato fiero un messaggio di Gemma Galgani, ma ha commesso una gaffe, rivelando il codice di sblocco del suo cellulare.

Tommaso Zorzi riceve un messaggio da Gemma Galgani

Zorzi ha fatto vedere ai suoi fan un messaggio che ha ricevuto da Gemma Galgani. La dama di Uomini e donne, nella giornata di mercoledì 3 marzo, ha inviato alle 18.20 un DM all'ex gieffino. In particolar modo, la protagonista del dating show di Maria De Filippi ha scritto: ''Tommaso, felicissima per la tua meritata vittoria! Ti adoro!'', aggiungendo due cuoricini blu. Tommaso, come didascalia del video della sua storia Instagram, ha usato: ''Gemmona'', inserendo come colonna sonora: ''A' tazz 'e cafè'' di Gino Da Vinci, ma ha commesso una gaffe.

Zorzi commette una gaffe, mostrando il messaggio di Gemma Galgani

Purtroppo, per fare la registrazione della schermata del suo cellulare, Tommaso ha ripreso anche il suo dito, mentre sbloccava il suo telefono.

Zorzi ha infatti digitato a video il codice di sblocco a sei cifre del suo iPhone, non rendendosi conto di avere mostrato ai suoi follower un identificativo così importante. Quando ormai la storia Instagram è stata pubblicata, accorgendosi di quanto successo, Zorzi ha prima esclamato a male parole quanto era accaduto, poi ha ironizzato.

Dopo la gaffe, Tommaso Zorzi ironizza sull'accaduto

Se prima ha usato un'espressione volgare per il suo disappunto dopo aver mostrato il pin del telefono, in seguito, Tommaso Zorzi ha pubblicato video divertenti per descrivere i momenti vissuti. L'ex protagonista di Riccanza ha infatti inserito fra le sue storie Instagram un filmato, in cui si trovava nella casa del GF Vip, mentre tratteneva il respiro, per poi esclamare in spagnolo che quella era la fine del mondo, aggiungendo la didascalia: ''Io ora''.

In seguito, Zorzi ha aggiunto un filmato in cui si trovava nella cucina del Grande Fratello Vip e diceva: ''Ho bisogno di fare una videochiamata con uno psichiatra''. Non resta che attendere di sapere la risposta di Tommaso a Gemma Galgani, per conoscere come proseguirà la conversazione fra i due personaggi di punta delle trasmissioni di Canale 5.