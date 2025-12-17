Martedì 16 dicembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni trapelate dal sito di Lorenzo Pugnaloni rivelano che Jakub ha lasciato la trasmissione dopo aver dichiarato di sentirsi troppo diverso da Sara. Intanto, Gemma Galgani ha iniziato una conoscenza con Mauro, ma Mario è intervenuto con un commento che ha fatto infuriare la dama.

Jackub lascia Uomini e Donne

Nelle ultime riprese di Uomini e Donne avvenute il 16 dicembre c’è stato un colpo di scena nel trono classico.

In studio è stata mostrata l’ultima esterna fra Sara e Jakub, durante la quale il corteggiatore ha ribadito di vedere ormai evidenti differenze caratteriali fra lui e la tronista. Quest’ultima, dal canto suo, si è sentita poco considerata, rimproverando a Jakub di essere troppo freddo e razionale. Si è subito arrivati a un clima di tensione quando Jakub ha ammesso di essere pronto a rifiutare Sara qualora fosse lui la sua scelta. La discussione è degenerata al punto che Jakub ha lasciato lo studio.

Gemma Galgani si infuria con Mario Lenti

Nel frattempo, durante le riprese c’è stato spazio anche per le vicende sentimentali di Gemma Galgani, che ha iniziato una conoscenza con Mauro. Fra i due le cose sono andate bene durante la loro uscita, ma il cavaliere ha espresso dei dubbi sulle reali intenzioni di Mario, sostenendo che il signor Lenti l’abbia soltanto usata per rimanere in trasmissione.

Mario, dal canto suo, è intervenuto avvertendo Gemma che Mauro non è l’uomo adatto a lei. Tale commento del cavaliere pugliese ha fatto adirare Gemma, che lo ha definito 'pagliaccio'. In studio quindi i toni si sono accesi ed è nata una discussione.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Marcello e Tiziana hanno litigato

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, Marcello e Tiziana sono usciti insieme e la serata si è conclusa in una camera d’hotel, dove tra i due non c’è stata alcuna intimità. Secondo il racconto dei protagonisti del parterre over, la situazione è degenerata perché Marcello non avrebbe voluto andare oltre nel rapporto con la dama, avendo già un appuntamento fissato con un’altra signora.

Tiziana, venuta a conoscenza di questo dettaglio, si sarebbe offesa e tra i due la frequentazione si è chiusa. Successivamente, Marina è uscita con Marcello e ha raccontato di essersi trovata molto bene con lui, definendolo un uomo pieno di valori e rispetto per la famiglia e per i figli. Intanto, Sabrina ha deciso di intraprendere una conoscenza con Carlo, un cavaliere arrivato in studio per corteggiarla. Nel trono classico, invece, sono proseguiti i percorsi di Sara, Flavio, Cristiana e Ciro.