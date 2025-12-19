Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano una nuova delusione per una delle dame del parterre over. Nelle prossime puntate in onda su Canale 5, e secondo le indiscrezioni riportate da Lorenzo Pugnaloni sul suo sito relative alla registrazione del 2 dicembre, Gemma Galgani scoprirà che Mario Lenti ha baciato Maria, rimanendo profondamente delusa. Nel frattempo, Federico Mastrostefano porterà avanti la conoscenza con Lucia e Giulia, mentre Marina continuerà a frequentare Giovanni e Marcello.

Mario Lenti delude Gemma Galgani

Gemma Galgani resterà profondamente delusa quando scoprirà che Mario Lenti non ha alcuna intenzione di riprendere la conoscenza con lei, nonostante le parole pronunciate il giorno precedente.

Il 1° dicembre, infatti, il cavaliere pugliese aveva lasciato aperta la possibilità di tornare a frequentarla, sorprendendo tutti i presenti in studio. Barbara e Tina, però, avevano subito manifestato scetticismo, convinte che Mario stesse nuovamente illudendo la dama torinese. Le anticipazioni rivelano che Gemma riceverà una dura conferma dei suoi timori. Le anticipazioni delle riprese del 2 dicmebre rivelano che Mario, infatti, uscirà con Maria, una nuova partecipante giunta per conoscerlo, e tra i due scatterà un bacio.

Federico continua la conoscenza con Lucia

Nel frattempo verranno affrontate anche le altre vicende sentimentali dei protagonisti del parterre over. Federico Mastrostefano porterà avanti il suo percorso con Lucia e Giulia, decidendo invece di chiudere con Maria ed Emanuela.

Marina continuerà a conoscere Giovanni e Marcello, interrompendo la frequentazione con Egidio e Walter. Per quanto riguarda il trono classico, Cristiana eliminerà Simone, che si avvicinerà a Sara. La tronista siciliana cercherà inoltre un chiarimento con Ernesto, il quale però le farà capire di non essere certo di poterle rispondere 'sì' qualora fosse lui la scelta. In studio non sarà presente Flavio, mentre Ciro prenderà parte alla registrazione, ma senza nuovi sviluppi nel suo percorso.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Mario ha avuto un ripensamento su Gemma

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5, Mario ha ballato con Gemma e durante il ballo la dama torinese si è visibilmente commossa.

Di fronte al forte turbamento provato, Tina Cipollari ha fatto entrare un medico in studio per visitarla. Successivamente, Mario ha lasciato intendere di non essere del tutto certo di aver chiuso la porta nei confronti di Gemma, poiché le lacrime della dama lo hanno colpito in modo particolare. Nel frattempo, Cristiana ed Ernesto hanno avuto un acceso confronto: il corteggiatore si è mostrato contrariato dopo aver visto l’ultima esterna della tronista con Federico a Palermo.