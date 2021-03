Giovedì 18 marzo, in prima visione assoluta sulla ABC, andrà in onda Grey's Anatomy 17x08. La puntata, intitolata "It's All to Much", riprenderà dagli eventi narrati nel settimo episodio e porterà in scena le conseguenze della tragica morte di Andrew DeLuca. Ad alleggerire la dolorosa trama ci sarà, tuttavia, una nuova apparizione di Derek Shepherd sull'ormai famosa spiaggia dei sogni. Meredith Grey, ancora incosciente e intubata, avrà quindi modo di rivedere il grande amore della sua vita.

Grey's Anatomy 17x08, anticipazioni: Il Grey Sloan Memorial sconvolto dalla morte di DeLuca

A poche ore dai tragici avvenimenti narrati nella settima puntata, il sito web Spoiler Tv ha rilasciato la trama e il promo ufficiale di Grey's Anatomy 17x08.

L'episodio, come facilmente prevedibile, porterà in scena le conseguenze di quanto accaduto ad Andrew DeLuca. Il Grey Sloan Memorial, infatti, si stringerà in un abbraccio virtuale per rendere onore al sacrificio del collega. In particolare, come mostrano le immagini del trailer, sarà Richard Webber a pronunciare un toccante discorso in memoria del giovane. Il direttore sanitario, tuttavia, sarà colto da un momento di sconforto. I recenti avvenimenti, infatti, lo porteranno a mettere in dubbio la propria fede. Visibilmente provati appariranno, inoltre, Teddy Altman, Owen Hunt e Miranda Bailey.

Anche Maggie Pierce, ex fidanzata del dottor DeLuca, scoppierà in un pianto a dirotto. La sorella Carina, invece, si sfogherà con Maya Bishop, rivelandole di voler urlare la sua rabbia fino a provare male alla gola.

Spoiler Grey's Anatomy 17, ottavo episodio: Meredith Grey rivede Derek Shepherd

Se gran parte del promo di Grey's Anaotmy 17x08 si concentra sulle conseguenze della tragica scomparsa di Andrew DeLuca, i brevi frame finali rallegreranno di certo il pubblico. Derek Shepher, infatti, riapparirà sulla famosa spiaggia dei sogni e - come rivelato da Krista Vernoff prima della pausa invernale - avrà modo di interagire maggiormente con Meredith Grey.

Nel frattempo, continuerà la frequentazione tra Maggie e Winston. Quest'ultimo, dopo il trasferimento a Seattle, riceverà dalla fidanzata il via libera per operare e insieme si occuperanno di un caso medico molto complesso. Infine, Jo Wilson si godrà una serata di meritato riposto. Accanto a Jackson Avery e Atticus Link, la dottoressa sarà infatti protagonista di un gioco alcolico non convenzionale.

In attesa di ulteriori spoiler da parte degli sceneggiatori, chiudiamo con il promo ufficiale dell'ottavo episodio di Grey's Anatomy 17 in onda, in America, giovedì 18 marzo.