Il 23 marzo, in prima serata, andrà in onda su Rai 1 la prima puntata di Leonardo, la Serie TV incentrata sul geniale artista fiorentino. La miniserie di otto episodi racconterà in quattro settimane il mistero e la passione di un personaggio ritenuto enigmatico anche a distanza di cinquecento anni dalla sua morte. Il soggetto della serie è originale, costruito sul giallo della scomparsa di Caterina da Cremona, la musa ispiratrice dell'artista. Dal fatto di cronaca, attraverso dei salti temporali, viene narrata la storia di Leonardo, dall'ingresso a vent'anni nella bottega di Andrea del Verrocchio, proseguendo con gli eventi salienti della sua vita di artista e inventore, costellata dalla realizzazione delle sue più celebri opere.

Ogni puntata trasmessa su Rai1 sarà composta da due episodi. Martedì 23 marzo andranno in onda i primi due a partire dalle 21:25.

Anticipazioni Leonardo, prima puntata il 23 marzo: episodio 1

L'episodio 1 della prima puntata inizia a Milano nel 1506. Leonardo viene accusato e arrestato per avere avvelenato Caterina da Cremona, sua amica e musa ispiratrice. Il giovane ufficiale Stefano Giraldi è incaricato dal Podestà di indagare sul caso. Il racconto dell'artista lo affascina e, al tempo stesso, lo confonde, Leonardo si professa innocente e parla del momento in cui incontrò per la prima volta la giovane vittima, mentre era apprendista presso la bottega di Andrea del Verrocchio. Da qui in poi vengono mostrati eventi passati in cui Leonardo si scontra con la difficoltà di imprimere verità alle sue opere e l'artista sente che la sua carriera artistica è ostacolata, finchè il suo mentore e maestro non gli chiede di assisterlo nella realizzazione de Il Battesimo di Cristo.

Trama Leonardo, prima puntata: episodio 2

Nel secondo episodio, in onda sempre su Rai 1 il 23 marzo, Leonardo continua il suo racconto a Giraldi parlando del periodo in cui le sue opere iniziarono ad essere apprezzate e crebbe la sua fama. Secondo la ricostruzione dei fatti, nella seconda metà del Quattrocento l'inventore e scienziato fiorentino riceve sostegno attraverso le commissioni di opere come Ritratto di Ginevra de’ Benci e Adorazione dei Magi.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Il suo obiettivo è sempre quello di trovare la verità nelle sue opere e questa sua ricerca affannosa rischia di compromettere il suo operato. Il pittore e scultore si mette più volte in discussione come artista e, quando la sua autostima arriva all'apice della crisi, decide di lasciare la città di Firenze e di recarsi al Ducato di Milano.

Cast della miniserie Leonardo

La prima puntata della serie evento Leonardo approda su Rai 1 il 23 marzo. Scritta da Frank Spotnitz e Steve Thompson, la miniserie è diretta da Dan Percival e Alexis Sweet. Si tratta di una coproduzione internazionale di Lux Vide e Sony Pictures Television, in collaborazione con Rai Fiction, Big Light Production, France Télévisions, RTVE e Alfresco Pictures. La miniserie, realizzata conun budget di 30 milioni di euro, è già stata venduta in più di 120 paesi. Il cast della fiction è composto da Aidan Turner nel ruolo del protagonista, Matilda De Angelis (Caterina da Cremona), Freddie Highmore (Stefano Giraldi) e Giancarlo Giannini (Andrea del Verrocchio). Inoltre, sono presenti nel cast Carlos Cuevas, Alessandro Sperduti, James D’Arcy, Max Bennet, Mariam Dalmazio e Robin Renucci.