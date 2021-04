In Beautiful le prossime puntate saranno incentrate sullo stato di salute di Sally Spectra. Alla giovane verrà diagnosticata una malattia terminale che le lascerà solo un mese di vita. Accanto a lei ci sarà Katie, alla quale la ragazza chiederà di mantenere il segreto. Logan però alla fine lo confiderà sia a Bill che a Wyatt.

Beautiful, spoiler: Sally attende l'esito degli esami

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti ciò che andrà in onda su Canale 5 dal 25 aprile al 1° maggio svelano che Sally attenderà l'esito delle analisi a cui l'avrà sottoposta la dottoressa Escobar.

La ragazza verrà accompagnata in ospedale da Katie, la quale si offrirà di starle accanto.

Wyatt intanto, all'oscuro dei problemi di salute di Sally, cercherà di rendere la separazione dalla stilista il più dolce possibile per non farla soffrire.

Quinn e Shauna, invece, fantasticheranno già sul matrimonio dei loro figli.

Anticipazioni Beautiful: Sally ha una malattia terminale

Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, a Sally verrà diagnosticata una malattia terminale. Katie cercherà di rincuorarla, ma la ragazza sarà disperata. Alla Spencer intanto, Wyatt verrà rimproverato da Bill e Justin in quanto il ragazzo sembrerà distratto sul lavoro. Il giovane spiegherà loro di essere dispiaciuto per il male fatto a Sally visto che avrà deciso di tornare con Flo.

Brooke invece, continuerà a chiedere a Hope di non fidarsi di Thomas. Quest'ultimo confiderà a Vinny il suo piano per riconquistare Hope. In Beautiful, Sally chiederà a Katie di non rivelare a nessuno della sua malattia, in quanto non vorrà avere la pietà di nessuno, tantomeno quella di Wyatt.

Beautiful, trame fino al 1 maggio: Katie svela a Wyatt che Sally è in fin di vita

I telespettatori, nelle puntate in onda sino a sabato 1 maggio, scopriranno dunque che Sally avrà solo un mese di vita. Il suo segreto non rimarrà tale a lungo. Katie infatti lo rivelerà in primis a Bill.

Thomas intanto, organizzerà una festa di compleanno per Zoe, durante la quale la bacerà sotto gli occhi di Douglas.

Il figlio di Ridge avrà in mente un piano ben preciso e si aspetterà una reazione da parte del bambino il quale in effetti, sarà turbato e avrà timore che un'altra donna possa prendere il posto di mamma Hope. Katie invece, dopo mille ripensamenti, deciderà di raccontare a Wyatt la verità sullo stato di salute di Sally. Sia Katie che Bill lo pregheranno di non dire a Sally di essere al corrente della malattia terminale. Come si comporterà il giovane Spencer? In attesa di ulteriori anticipazioni in merito, si apprende che Brooke e Ridge continueranno a dichiararsi innamorati uno dell'altra anche se continueranno ad essere su posizioni opposte riguardo a Thomas.