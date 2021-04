In Beautiful arriveranno tempi duri per Katie Logan. La donna infatti, sarà sconvolta nell'apprendere che Bill ha baciato Brooke e per questo lo lascerà. Problemi anche per Ridge e Brooke, con lo stilista che romperà definitivamente con lei e seguirà Shauna a Las Vegas.

La vendetta di Quinn: Ridge e Katie vedono il bacio tra Bill e Brooke

Tra qualche settimana, i telespettatori italiani di Beautiful vedranno scoppiare ben due coppie, quella di Ridge e Brooke e quella di Katie e Bill. Ad innescare il tutto sarà il diabolico piano di Quinn, che renderà pubblico il video del bacio tra Bill e Brooke.

Tutto avrà inizio quando Shauna assisterà alla scena riuscendo a riprenderla con il cellulare. La donna, in seguito, mostrerà il filmato all'amica Quinn, la quale farà in tempo a salvarlo sul suo telefono mentre Shuana, ignara di tutto, deciderà di cancellarlo. Fulton infatti non vorrà creare problemi a Ridge, ma non saprà che l'amica sarà pronta invece a sferrare il suo attacco contro Brooke.

Beautiful, spoiler: Katie sconvolta dal bacio di Bill e Brooke

Approfittando del party organizzato per la riconciliazione tra Brooke e Ridge, Quinn caricherà il video incriminato sulla cornice digitale che Ridge avrà donato a Brooke. Proprio nel corso dei festeggiamenti, Ridge armeggerà con la cornice e si troverà di fronte a ciò che non vorrebbe mai aver voluto vedere: la moglie intenta a baciare il cognato Bill.

Tutta la famiglia, riunita a casa di Eric, assisterà alla scena. Tra i tanti anche Katie la quale, al pari di Ridge, sarà sconvolta.

Anticipazioni Beautiful: Katie lascia Bill, Ridge se ne va con Shauna

In Beautiful, Katie non riuscirà a capacitarsi di come Bill si sia avvicinato ancora una volta a Brooke. Nonostante il magnate e Brooke abbiano cercato di difendersi, sostenendo che il bacio sarà stato solo un momento di debolezza, Katie non riuscirà più a fidarsi di Bill.

La minore delle sorelle Logan lascerà Bill, anche se il magnate non sembrerà darsi per vinto e vorrà ricucire con lei. Ridge invece, non vorrà nemmeno ascoltare le giustificazioni di Brooke e seguirà il consiglio di Quinn raggiungendo Shauna, la quale starà partendo per Las Vegas. Lo stilista dunque pianterà in asso Brooke decidendo di volare a Las Vegas con Fulton, con la quale passerà una notte folle.

Dalle anticipazioni, si viene a sapere che Ridge affogherà i dispiaceri nell'alcool, tanto da non ricordare nulla al suo risveglio. Sarà solo con il prosieguo delle puntate che l'uomo scoprirà di aver sposato Shauna nella notte a Las Vegas. Come sarà stato possibile visto che i documenti del divorzio da Brooke non erano stati depositati in tribunale? Un arcano che verrà svelato con le prossime anticipazioni di Beautiful.