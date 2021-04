Continua l'appuntamento con le notizie che riguardano la serie televisiva turca DayDreamer - Le ali del sogno e le anticipazioni delle nuove puntate che andranno in onda dal 12 al 16 aprile 2021 rivelano che non mancheranno i colpi di scena. Occhi puntati su Sanem Aydin, la quale bacerà improvvisamente Can Divit dopo averlo rincorso. Infatti il fotografo, deluso e spaventato al pensiero di non essere creduto, deciderà di allontanarsi dalla scrittrice.

Le nuove anticipazioni di DayDreamer, puntate al 16 aprile 2021

Le trame di DayDreamer fino al 16 aprile 2021, rivelano che Emre e Leyla, oltre a doversi preoccupare per la loro nuova attività lavorativa, dovranno pensare anche allo stato di salute di Nihat.

Quest'ultimo infatti, dopo aver avuto un malore a causa del suo diabete, continuerà a mangiare in modo irregolare. Successivamente Il signor Aydin si recherà da Mihriban e Aziz con l'intento di mangiare il buon cibo cucinato della proprietaria della tenuta, ma i due lo convinceranno a svolgere un poco di esercizio fisico all’aria aperta. Inoltre, Nihat non sarà molto contento quando verrà a sapere che Sanem e Can sono andati insieme in un locale per un impegno lavorativo. Leyla invece incontrerà Ferit, il suo primo maestro di canto: in questa occasione Emre si accorgerà che l'uomo ha interesse nei riguardi di sua moglie.

Sanem decide di rincorrere Can

Le trame di DayDreamer nella settimana da lunedì 12 a venerdì 16 aprile rivelano che Sanem e Can faranno un ballo romantico durante la serata passata con Emre e Leyla nel locale in cui suonerà Ferit con i suoi amici.

A fine serata, la scrittrice e il fotografo sceglieranno di dormire a casa di Mevkibe. La minore delle sorelle Aydin in seguito andrà davanti al negozio di Cemal e ascolterà una conversazione telefonica in cui scoprirà che le creme contraffatte verranno nascoste in un deposito: Sanem e Can riusciranno a entrare di nascosto nel magazzino e porteranno via due barattoli di creme.

Il primogenito dei Divit, grazie al l'avvertimento di Volkan, entrerà in un bar con la scrittrice e sorprenderà Yigit in compagnia di Cemal: l'editore proverà a difendersi dicendo alla fanciulla che ha solo cercato di proteggerla dal truffatore. Il fotografo, quando vedrà l'ex fidanzata confusa, deluso e spaventato al pensiero di non essere creduto si incamminerà verso la sua macchina.

Fortunatamente Sanem, dopo aver detto chiaramente a Yigit di restare fuori dalla sua vita privata, deciderà di rincorrere Can e lo bacerà improvvisamente. Il mattino seguente la scrittrice riceverà una lettera dall'editore, il quale la informerà che ha scelto di ritornare a vivere in Canda e di avergli lasciato tutti i diritti dei libri.

Can e Sanem fanno pace all'insaputa di Nihat e Mevkibe: anticipazioni DayDreamer al 16 aprile

Le trame settimanali delle puntate di DayDreamer fino al 16 aprile rivelano che Can e Sanem si cercheranno a vicenda. Nel dettaglio il fotografo sarà insieme a Bulut per far chiudere il negozio di Cemal a causa dell'irregolarità che riguardano la licenza, mentre la scrittrice si recherà al porto per riacquistare la barca del suo ex fidanzato.

Nihat invece inizierà la dieta che gli hanno obbligatoa fare sua figlia maggiore, sua moglie e Melahat. Nel frattempo alla tenuta Aziz e Huma riceveranno la visita di Selim, un loro vecchio compagno di liceo. Sanem e Can ritorneranno insieme all'insaputa di Mevkibe e Nihat: tuttavia i due coniugi Aydin finiranno per avere dei sospetti poiché quando tempesteranno la figlia minore di videochiamate sarà spesso in atteggiamenti romantici con il maggiore dei Divit. Intanto Emre e Leyla avranno i primi problemi con la loro attività, tanto che la giovane avrà delle indecisioni sul suo futuro lavorativo. Infine i dipendenti della Fikri Harika resteranno delusi dall'esito catastrofico avuto dopo la riunione con la Art Tekstil.