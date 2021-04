Can Yaman è al centro del Gossip dall'inizio del 2021, per via della storia d'amore con Diletta Leotta. Come riportato da un noto magazine, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno avrebbe deciso di recarsi all'Isola d'Elba con i suoi amici Francesco e Roberto, per fare un corso di sub. Oltre a questa indiscrezione, sul settimanale diretto da Alfonso Signorini sono stati pubblicati alcuni scatti di Can, all'uscita di un centro estetico e uno studio medico di Roma, dove si è sottoposto a trattamenti fisioterapici. Nel frattempo, Diletta Leotta, durante un servizio andato in onda a Striscia la notizia, ha smentito di essere in crisi con il suo fidanzato.

Can Yaman va all'Isola d'Elba con gli amici per fare un corso di sub

Dopo essere sparito dai social e non avere più condiviso con i milioni di follower frammenti della sua vita privata, Can Yaman avrebbe deciso di recarsi all'Isola d'Elba con i suoi inseparabili amici, Francesco e Roberto. In base ai rumor trapelati, sembrerebbe che il trio sia partito per dedicarsi a un'attività acquatica. Come riportato infatti sulle pagine di un noto settimanale, i tre compagni d'avventura avrebbero scelto l'isola toscana per intraprendere un corso di sub. Prima di lasciare la città eterna, però, Can è stato avvistato dai fotografi nella capitale.

Can Yaman paparazzato a Roma dopo trattamenti estetici e fisioterapici

La cura del corpo è importante per Can Yaman e, infatti, il protagonista di DayDreamer - Le ali del sogno è stato paparazzato a Roma, dopo essersi sottoposto ad alcuni trattamenti. Il protagonista di Mr. Wrong è stato fotografato all'uscita di uno studio medico e di un centro estetico.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Sembrerebbe che Yaman si sia dedicato a trattamenti di bellezza e fisioterapici, che potrebbero essere necessari a causa di qualche infortunio, avvenuto mentre era intento ad allenarsi per interpretare al meglio il ruolo di Sandokan.

La storia fra Can Yaman e Diletta Leotta

Fra le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni, sembrerebbe essere in corso una crisi fra Diletta Leotta e Can Yaman, ma le voci non sarebbero mai state confermate dai diretti interessati.

Nella giornata di martedì 20 aprile, la presentatrice sportiva di Dazn ha ricevuto un tapiro da Valerio Staffelli e, durante il servizio mandato in onda a Striscia la Notizia, la show girl ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito alla relazione con il suo fidanzato. La presentatrice di Dazn ha affermato di non aver nessun problema con Can, ma di voler attendere solamente i tempi giusti per convolare a nozze. Non resta che attendere un po' di tempo, per vedere se per la coppia del momento ci saranno i fiori d'arancio.