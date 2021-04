Diletta Leotta è stata protagonista di un duro sfogo su Instagram. La giornalista dopo essere finita al centro del clamore mediatico per un presunto flirt con Ryan Friedkin - figlio del proprietario della Roma - ha deciso di fare chiarezza. La 29enne ha smentito i pettegolezzi sul suo conto e ha chiesto rispetto.

Lo sfogo della giornalista

Secondo quanto riportato dal sito di Roberto D’Agostino, la giornalista sarebbe stata avvistata in un famoso hotel della Capitale con Ryan Friedkin.

Intervenuta su Instagram, la diretta interessata ha spiegato di avere sempre taciuto davanti al Gossip-veleno che l’ha coinvolta.

Ora, però, Diletta si è resa conto che il suo silenzio ha solamente alimentato ulteriori pettegolezzi: “Mi sono un po’ stancata”. A tale proposito, Leotta ha chiosato: “Chiunque può pensare che io sia una mangiauomini, una donna incapace di amare”. Secondo la giornalista, tutto questo è inaccettabile.

‘La libertà individuale va rispettata’

Nel proseguo del post, Diletta Leotta ha spiegato che è stanca di essere sempre pedinata dai paparazzi, di avere i droni che controllano con chi sia in casa o di avere uno scooter che la segue per capire dove e chi frequenta. La 29enne ha aggiunto che questo non è il prezzo da pagare per un personaggio famoso, perché la libertà individuale andrebbe sempre rispettata.

Stando al giudizio di Leotta, le donne spesso sono 'vittime' di un certo accanimento mediatico.

In merito ai rumor di un presunto flirt con Ryan Friedkin, Diletta Leotta ha precisato che si tratta solo di un amico con cui ha fatto qualche aperitivo. Con Zlatan Ibrahomivic invece, ha fatto solo uno spot pubblicitario.

Diletta non è in crisi con Yaman

Diretta Leotta ha fatto chiarezza anche sulla favola d’amore con Can Yaman. La diretta interessata ha spiegato che la relazione prosegue a gonfie vele: non ha seguito Can in Turchia solamente per rispettare il lockdown e per evitare di contrarre il Covid-19. Inoltre, la giornalista si è domandata perché alcune persone insinuano che la sua storia non sia veritiera: “Se frequento un attore bellissimo e siamo felici perché la storia deve essere per forza inventata?”

Per questo motivo la diretta interessata ha chiesto rispetto per se stessa, per i suoi fan e per i suoi parenti (in particolare per la nonna che ha 80 anni).

Secondo Diletta, a causa di questi pettegolezzi anche le persone al suo fianco potrebbero soffrire.