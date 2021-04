La ballerina Martina Miliddi, recentemente eliminata da Amici 20, è stata intervistata dal settimanale Tv Sorrisi e canzoni e ha parlato di sé, dell'esperienza nel talent, del rapporto con Aka7even, del proprio amore per la danza e ha espresso anche una preferenza rispetto al probabile vincitore della trasmissione di Canale 5.

La ragazza ha rivelato di tifare per tutti i suoi compagni ma, dovendo fare un nome, ha espresso la propria preferenza per la ballerina Giulia, con la quale ha condiviso la stanza per mesi dentro la casetta di Amici e che è apparsa molto triste subito dopo l'eliminazione di Martina.

Martina e la danza

Parlando della propria passione, Martina ha dichiarato di aver iniziato a ballare a soli cinque anni e di aver sempre coltivato questa passione, anche quando lavorava in una pasticceria e si alzava alle quattro del mattino per iniziare il turno. In particolare, Martina ha rivelato che l'amore per il ballo latino-americano è nato perché quelle canzoni e quel ritmo riescono sempre a farla scatenare e a non farla mai annoiare.

Un ruolo centrale nella formazione artistica e nella vita di Martina è stato ricoperto dalla sua insegnante di danza, nonché madrina, Alessandra. Madrina che, come ha rivelato la ballerina, ha svolto e svolge anche il ruolo di madre, sostenendo la giovane e standole accanto nei momenti di difficoltà.

Proprio Alessandra si è emozionata molto nel vedere Martina ad Amici e le sue allieve più piccole hanno iniziato a chiedere autografi alla ballerina da quando è rientrata in Sardegna.

Le parole su Giulia e Aka7even

Non potevano mancare, poi, domande riguardo l'esperienza ad Amici 20. Martina ha dichiarato di "fare il tifo per tutti" i suoi ex compagni ma, dovendo indicare un probabile vincitore, ha aggiunto: "Spero vinca Giulia".

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Con Giulia la ballerina ha condiviso diversi momenti all'interno del programma e anche la camera da letto, tanto che la stessa Giulia è apparsa molto colpita dall'eliminazione della ballerina di latino-americano.

Inoltre, Martina è tornata a parlare anche di Aka7even, il cantante con cui ha avuto una storia all'interno del talent e che le ha dedicato una canzone.

Tra i due, però, il rapporto sembra essersi concluso definitivamente. "Una storia intima e speciale che resterà dentro la scuola come un ricordo bello", sono state le parole di Martina, che non lasciano spazio a dubbi.

I commenti su Cuccarini e Celentano

Infine, la ballerina ha speso parole di stima verso la coach Cuccarini che l'ha scelta e l'ha sempre seguita e incoraggiata all'interno di Amici 20. Martina ha dichiarato che Cuccarini l'ha protetta come una mamma e l'ha stimolata a lavorare e sperimentare, tanto da averla indirizzata verso il musical. La ballerina, infatti, aveva rivelato alla coach di avere una passione per il canto e, proprio per questo, Cuccarini ha deciso di metterla alla prova con il musical.

Prova che è stata molto positiva, perché Martina si è divertita molto.

La maestra Celentano, invece, ha sempre criticato Martina, definendola una ballerina "mediocre" e poco preparata tecnicamente. La ragazza non ha nascosto di aver sofferto molto all'inizio per quelle critiche, ma successivamente è riuscita a trarne del positivo e a continuare a lavorare per migliorarsi.