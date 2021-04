La nuova puntata Il Paradiso delle Signore del 30 aprile 2021 chiude il mese di aprile con un colpo di scena destinato a cambiare per sempre la relazione già in crisi di Marta e Vittorio. L'episodio numero 140 della stagione Daily 3 è come sempre in programma su Rai 1 alle 15.55 e si può rivedere dopo la messa in onda sul portale RaiPlay o anche in diretta.

Mentre Conti vede la moglie tra le braccia dell'odiato Romagnoli, Ludovica porta avanti la sua battaglia per salvare Marcello dal carcere imminente. Di seguito, le anticipazioni della nuova puntata Il Paradiso delle Signore 5 di venerdì 30 aprile 2021.

Il Paradiso delle Signore 5 puntata 140 trama

Irene e Rocco hanno fatto di tutto per tenere nascosto a Maria il loro bacio. La bella Puglisi di certo non si aspetta che la sua amica possa avergli voltato le spalle dopo quanto fatto per lei. La Venere, dal canto suo, si sente molto in colpa, consapevole di aver rovinato un possibile grande amore.

Anche Rocco non sa come comportarsi. Maria è timida e non gli ha mai dichiarato apertamente i suoi sentimenti, ma è assodato che è innamorata di lui. Come fare per risolvere la situazione? La dolce Puglisi viene a sapere quanto successo tra il cugino di Salvo e Irene e la delusione è tanta.

Ludovica contatta l'avvocato Gianfranco Finzi

Nel frattempo Ludovica è preoccupata per il suo Marcello.

Sergio Castrese ha fatto il suo nome, dicendo alle autorità che il giovane Barbieri è stato suo complice. La situazione è molto delicata e per Marcello si stanno per aprire le porte del carcere.

La bella Brancia non si arrende e così, nella nuova puntata Il Paradiso delle Signore di venerdì 30 aprile, decide di contattare un avvocato che conosce bene e che forse potrebbe aiutare Marcello.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Si tratta di Gianfranco Finzi. Sarà l'idea giusta? La faccenda si rivela molto più complicata del previsto.

Vittorio vede Dante e Marta baciarsi, spoiler Il Paradiso delle Signore

Non sembra avere soluzione la crisi matrimoniale di Marta e Vittorio. Entrambi hanno tradito e hanno avuto seri dubbi sul loro futuro. Tuttavia Conti, dopo una lunga riflessione, giunge alla conclusione di amare ancora profondamente la moglie.

Deciso a recuperare il loro rapporto, prova a cercarla per parlarle a cuore aperto.

Purtroppo Vittorio avrà una brutta sorpresa. Proprio quando sta per raggiungere la moglie, la sorprende tra le braccia di Dante Romagnoli. Conti ne è deluso e non sa cosa fare. Marta ha davvero voltato pagina ed è pronta a gettare alle ortiche il suo matrimonio? Ciò che è certo è il fatto che Dante non vuole mollare la presa e farà di tutto per conquistare per sempre il cuore della bella Guarnieri, costi quel che costi.