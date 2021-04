Con la puntata della soap opera Il Paradiso delle Signore di venerdì 2 aprile 2021, si chiude su Rai 1 un’altra settimana di avventure ambientate nel grande magazzino milanese degli anni '60. Le anticipazioni annunciano che non mancheranno in colpi di scena.

Gabriella troverà la lettera che il suocero aveva scritto prima di morire, dove esprimeva i sospetti su Umberto. Fiorenza invece, per vendicarsi ancora una volta di Adelaide, farà capire a Vittorio che Marta lo ha tradito con Romagnoli. Conti non avrà intenzione di rimanere con le mani in mano e, dopo aver affrontato Dante, partirà per raggiungere la moglie a Parigi.

Gabriella trova una lettera inaspettata

Nel corso del 120° episodio de Il Paradiso delle Signore, in onda venerdì 2 aprile 2021, Marcello e Salvatore saranno alquanto scoraggiati per la sorte del loro laboratorio di pasticceria.

Laura Parisi darà conferma di non voler ritornare, preferendo rimanere accanto a sua madre e sperando di potere trovare un lavoro che le permetterà di esaudire i suoi desideri. La speranza dei due soci era rimasta Sofia, che fin dal primo momento si era mostrata volenterosa. Dopo la lite con Giuseppe però, la ragazza ha abbandonato la pasticceria, lasciando in seria difficoltà i due giovani.

Nel frattempo a villa Bergamini, Gabriella tenterà di tirare su il morale al marito. Cosimo sarà angosciato per la perdita della sua azienda, finita ormai sotto il controllo di Umberto Guarnieri. Casualmente la stilista si troverà una lettera, scritta da Arturo Bergamini prima di morire, indirizzata alla sua famiglia.

Il padre di Cosimo, nella missiva, esprimeva tutti i proprio sospetti sul commendatore. La giovane Rossi a quel punto non saprà cosa fare: se far leggere le parole del suocero a Cosimo oppure se far finta di nulla.

Marcello viene convocato in Questura

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, in onda venerdì 2 aprile, rivelano nel dettaglio che i problemi di Marcello con il Mantovano non saranno ancora giunti al termine.

Il giovane Barbieri sarà invitato a recarsi in Questura per rispondere alle accuse di Sergio Castrese. Quest'ultimo affermerà infatti che il giovane è un suo complice, per avergli fatto da "spallone" in alcuni loschi viaggi all'estero. Il barista rimarrà senza parole e racconterà quanto accaduto a Ludovica, la quale sarà pronta a fargli coraggio.

Nel frattempo al Circolo, Fiorenza, non contenta per le continue minacce verso la contessa, farà intendere a Vittorio che la moglie lo ha tradito con Dante Romagnoli. A quel punto il direttore del grande magazzino unirà i pezzi del puzzle e affronterà il suo rivale in amore. Al termine di uno scontro molto acceso con Romagnoli, Vittorio deciderà di partire per Parigi per raggiungere Marta. Quella stessa sera, però, Beatrice riceverà una telefonata allarmante.