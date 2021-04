Sono passati un paio mesi da quando Sophie Codegoni ha lasciato U&D mano nella mano con Matteo Ranieri: la coppia, però, non ha resistito all'impatto con la vita di tutti i giorni, tanto da dirsi addio poche settimane dopo la scelta. Di recente, poi, sull'ex tronista sono circolati parecchi Gossip, come ad esempio che avrebbe mentito alla redazione frequentando un ragazzo in segreto mentre cercava l'amore in televisione. Raffaella Mennoia, inoltre, ultimamente ha smesso di seguire la modella su Instagram, mentre ha mantenuto un rapporto social con l'ex corteggiatore.

Le 'mosse' social dell'autrice di U&D

Da quando ha scelto Matteo davanti alle telecamere, Sophie non è più tornata a U&D in qualità di ospite né per aggiornare i fan sulla relazione né per spiegare i motivi della rottura di qualche settimana fa. L'ex tronista non è stata neppure intervistata dal magazine del dating-show dopo aver annunciato la fine del rapporto con Ranieri, e secondo i fan questo è piuttosto insolito: la maggior parte degli ex del programma vengono contattati quando ci sono notizie importanti che riguardano il loro privato.

Ad alimentare le chiacchiere su un possibile distacco tra la redazione e Codegoni, sono state alcune mosse che Raffaella Mennoia ha messo in atto sui social network.

L'autrice del format di Maria De Filippi, infatti, ha catturato l'attenzione dei più curiosi smettendo di seguire la 19enne su Instagram; quest'ultima, invece, tiene ancora d'occhio la redattrice di Uomini e donne.

I gossip sull'ex tronista di U&D

Chi si è accorto che Raffaella ha eliminato dai suoi "seguiti" di Instagram la bella Sophie, ha anche fatto notare che l'autrice non ha fatto lo stesso con l'ex fidanzato di Codegoni: Matteo, infatti, figura ancora tra le persone che Mennoia tiene d'occhio sui social network.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

I fan di U&D, dunque, ora si chiedono se tra la redazione e la 19enne sia successo qualcosa, magari un distacco dopo i gossip che sono circolati sul privato della ragazza.

Nelle scorse settimane, infatti, in rete ha serpeggiato l'indiscrezione secondo la quale l'ex tronista potrebbe aver preso in giro gli addetti ai lavori e il pubblico: pare che la modella abbia frequentato un giovane di Roma nello stesso periodo in cui si faceva corteggiare davanti alle telecamere.

Sophie non si è mai esposta per commentare o per smentire questa chiacchiera, e la scelta della redattrice Raffaella di prendere le distanze da lei potrebbe dipendere proprio da questa poca chiarezza.

Avvistamenti e rumor su Sophie dopo U&D

Il gossip sulla presunta frequentazione segreta con un romano nel periodo in cui Sophie era tronista, ha cominciato a circolare subito dopo l'annuncio della rottura tra la ragazza e Matteo. I fan di U&D, infatti, si sono schierati quasi tutti dalla parte di Ranieri, il corteggiatore che sarebbe stato "sedotto" e poi abbandonato dalla 19enne dopo una relazione che non è durata neppure un mese.

Nei giorni scorsi, inoltre, in rete ha impazzato la notizia secondo la quale Codegoni e un altro ex del dating-show si trovavano nello stesso posto.

Grazie alle Stories che hanno pubblicato su Instagram, si è saputo che Sophie e Luca Daffrè (spasimante di Angela Nasti in una recente edizione del format di Maria De Filippi) erano al Lago di Como, per la precisione nei pressi di un ristorante dalla vista mozzafiato.

I due giovani, però, non si sono mai mostrati vicini e questo non ha fatto altro che alimentare le chiacchiere su una loro possibile conoscenza in corso. La bella modella, dunque, potrebbe aver già voltato pagina in amore dopo la fine della storia con il ragazzo che ha scelto davanti alle telecamere.