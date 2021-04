Dal prossimo 6 aprile, su Infinity tv e, successivamente, su Premium Stories, ripartono anche in Italia le vicende di Hope Mikaelson nella terza stagione di Legacies. Il secondo spin off di 'The Vampire Diaries' dopo 'The Originals' riprende le sue trame dalla situazione di stallo lasciata al termine della seconda stagione, con Landon Kirby ucciso da Rafael spinto dalla magia del Negromante e Hope immersa in un magico sonno dopo aver tentato di aiutare Josie Saltzman a sbarazzarsi del suo 'lato oscuro'. La giovane figlia di Klaus e Hayley non si desta dallo stato onirico, nonostante i tentativi di Alaric e dei suoi amici, si scoprirà infatti che il suo sonno è in qualche modo collegato alla situazione di Landon.

Landon tra la vita e la morte

Nell'ultimo episodio della seconda stagione, Alaric Saltzman (Matt Davis) aveva stretto un patto con il Negromante (Ben Geurens) promettendo di fargli prendere possesso della magia nera liberata dalla mente di Josie (Kaylee Bryant). In cambio, il diabolico stregone dovrebbe liberare dal suo controllo Rafael (Peyton Alex Smith) e Alyssa (Olivia Liang) che lui stesso ha riportato in vita e, soprattutto, resuscitare Landon Kirby (Aria Shahghasemi). Quest'ultimo era stato trafitto dalla freccia d'oro, l'unico artefatto magico in grado di uccidere una fenice. Landon si rifiuta e decide di sacrificarsi per il bene del suoi amici, perché non vuole che il Negromante acquisisca un potere smisurato dalla magia nera, ma quando viene a conoscenza dello stato di Hope (Danielle Rose Russell), acconsente di farsi riportare in vita per tentare di aiutare la sua ragazza.

Arriva la 'Dama del lago'

Nel frattempo Alaric cerca di far tornare il sereno tra gli studenti della scuola 'Salvatore' organizzando una 'Giornata dello sport'. Qui Alyssa prende di mira Josie, decisa a vendicarsi di lei che l'aveva uccisa quando era in preda al suo lato oscuro: riuscirà a umiliarla davanti a tutti e la gemella Saltzman che, nel frattempo, ha deciso di rinunciare temporaneamente al suo potere di assorbire la magia, non è in grado di reagire.

La tensione tra gli studenti viene però distratta dall'arrivo di un nuovo mostro da Malivore e questa volta si tratta addirittura di Nimue, la 'Dama del lago' della leggenda di Re Artù. La creatura fatata avverte tutti dell'arrivo di un diabolico cavaliere che minaccia di precipitare il mondo nell'oscurità se non ci sarà una persona degna di impugnare la mitica Excalibur e affrontarlo in duello.

Dopo svariati tentativi ci sarà in effetti uno studente in grado di brandire la celebre spada (che si scoprirà essere un artefatto preso da Alaric durante la sua permanenza nel 'mondo prigione') e sarà una sorpresa per tutti.

Hope si sveglia

Intanto Landon riuscirà a svegliare Hope come nelle migliori favole, baciando le sue labbra. Si scoprirà che il suo sonno era in qualche modo collegato alla situazione del giovane Kirby, sospeso tra la vita e la morte e che, pertanto, è stato interrotto nel momento in cui l'inconscio di Hope si è reso conto che il suo amore era ancora vivo. Resta però viva e pressante la minaccia del Negromante, ora in possesso della magia nera e con una nuova alleata tra gli studenti della 'Salvatore'.

Alla fine della puntata si scopre inoltre che la vita di Rafael è in pericolo.