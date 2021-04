Nel daytime serale del 29 aprile 2021, sono stati mostrati al pubblico diversi momenti successivi alla pubblicazione della classifica settimanale dei ragazzi al televoto. In particolare per quanto concerne la gara di canto, a sorpresa la gara tra i cantanti è stata vinta da Aka7even, al secondo posto Deddy, seguiti da Sangiovanni e Tancredi. Il cantante Sangiovanni rimasto male per questa classifica, in quanto solitamente è sempre posizionato più in alto quando è il pubblico a votare. Difatti subito dopo aver visto la classifica il concorrente è apparso molto triste ed è subito corso a lezione.

Giulia Stabile cerca di consolare Sangiovanni e gli scrive una lettera a cuore aperto

La sua fidanzata Giulia Stabile, ballerina della ventesima edizione di Amici, lo ha aspettato fuori dalla casetta per diverso tempo e quando è tornato lo ha baciato e abbracciato. Successivamente Giulia ha scritto una lettera a cuore aperto per Sangiovanni in cui gli ha esternato tutte le sue emozioni anche in vista dell'imminente fine del programma. La ragazza ha scritto la lettere e poi ha deciso di leggerla, ripercorrendo tutti i momenti più belli vissuti insieme all'interno del programma. In particolare la ballerina ha ricordato al cantante il loro primo bacio, che per lei era anche il primo in assoluto e che lei non dimenticherà mai.

Successivamente la ballerina ha ricordato a Sangiovanni quanto lui è speciale per lei, che lo vede sempre bellissimo e che ogni complimento che lui gli fa quotidianamente, lei lo porta sempre nel cuore.

Sangiovanni scoppia a piangere sentendo le parole della fidanzata

Giulia ha colto l'occasione per dire a Sangiovanni due paroline che prima non gli aveva mai detto: "Ti amo".

La ballerina ha raccontato di quante volte avrebbe voluto dirglielo e che avrebbe voluto baciarlo ma aveva solo sorriso e non ci era riuscita. Infine la concorrente ha scritto che le mancheranno tutti quei momenti trascorsi insieme nella casetta e nel tragitto mano nella mano per arrivare in studio. Ovviamente Giulia si riferisce al fatto che fuori non trascorreranno tutti quei momenti insieme, in quanto adesso sono rinchiusi in casetta 24 ore su 24.

"Vorrei rivivere tutto ogni volta, nonostante tutto siamo la coppia perfetta, grazie Cupido", ha concluso Giulia riferendosi alla canzone che il cantante ha scritto per lei. Sangiovanni ad un certo punto non è riuscito più a rispondere a Giulia durante la lettura della lettera in quanto è scoppiato a piangere. "Condivido ogni minima parola", ha dichiarato e quando la fidanzata gli ha chiesto perché stesse piangendo, lui ha risposto che questa lettera lo ha distrutto. Dopo mille emozioni i due ragazzi si sono abbracciati e baciati.