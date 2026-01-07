Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda dal 12 al 16 gennaio rivelano che la decisione di Raffaele di non andare più in pensione avrà pesanti conseguenze. Le più deluse saranno Ornella, che si sentirà presa in giro, e Rosa, che si ritroverà senza il lavoro tanto desiderato. Anche altri condomini, però, non la prenderanno bene.

Nel frattempo, Antonietta metterà seriamente nei guai Gennaro, mentre Alberto, intento ad aiutare Gianluca nella terapia, farà un incontro interessante.

Un posto al sole: Raffaele ci ripensa, niente più pensione

Il ripensamento di Raffaele sul pensionamento scatenerà un vero e proprio terremoto a Palazzo Palladini. Ornella, ferita dal dietrofront del marito, si allontanerà da lui creando una frattura profonda nel loro rapporto. In questo momento difficile Raffaele troverà conforto nella vicinanza di Diego.

Nel frattempo Rosa, che aveva già assaporato l'idea di prendere il posto di portiere, dovrà fare i conti con l'ennesima delusione e gestire anche l'amarezza di Manuel per l'occasione sfumata.

Crisi tra Ornella e Raffaele

La decisione di Raffaele di tornare sui suoi passi provocherà più malumori che soddisfazioni tra i condomini. Le anticipazioni rivelano, infatti, che saranno in pochi ad accogliere con favore questo ripensamento.

I residenti di Palazzo Palladini, pur dispiaciuti per l’annuncio del pensionamento di Giordano, si erano ormai preparati ad accogliere Rosa come nuova portiera. È probabile che Renato ne sarà felice, ma la maggior parte degli altri inquilini faticherà a comprendere a pieno la scelta di Raffaele.

La più delusa sarà, ovviamente, Rosa, che si ritroverà senza il lavoro tanto desiderato. Anche Ornella, però, non reagirà affatto bene. Le anticipazioni rivelano che la donna sarà furiosa con il marito, evidentemente perché si sentirà presa in giro da un uomo che le ha mentito per tutto il tempo, senza mai rivelarle cosa pensasse davvero.

Il resto delle trame di Un posto al sole dal 12 al 16 gennaio: Antonietta denuncia suo marito, Alberto fa un incontro interessante

Gennaro, convinto di averla fatta franca, si troverà ad affrontare una situazione del tutto inaspettata. Antonietta, infatti, deciderà di rivelare le malefatte del marito in un'intervista a Radio Golfo 99, mettendo seriamente nei guai l'imprenditore.

Un confronto sincero permetterà a Rossella e Nunzio di ritrovarsi. Nel frattempo, l'ascesa dello chef Cammarota sui social genererà una forte invidia in Samuel.

Nel tentativo di capire meglio il percorso terapeutico di Gianluca, Alberto entrerà in contatto con una figura tanto misteriosa quanto affascinante.