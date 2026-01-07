Cambio programmazione per La forza di una donna nel palinsesto pomeridiano di sabato 10 gennaio 2026. La messa in onda ella soap opera è confermata nella fascia del daytime dopo gli ottimi ascolti registrati nel corso del periodo natalizio e, questa settimana, andrà in onda una puntata ancora più extra-large.
Come riportato dalla Guida Tv Mediaset, infatti, la serie turca incentrata sulle vicende di Bahar andrà in onda in anticipo e durerà maggiormente rispetto al solito, prima di dare la linea a Verissimo condotto da Silvia Toffanin.
Cambio programmazione per La forza di una donna sabato 10 gennaio
Per il daytime del sabato pomeriggio Mediaset continuerà a fare affidamento sulla messa in onda de La forza di una donna, la soap opera dei record che in questi mesi di programmazione ha visto crescere costantemente il suo numero di spettatori, diventando una delle più seguite in assoluto.
Al sabato pomeriggio, anche per tutto il periodo della stagione invernale, è confermata la messa in onda di puntate speciali della serie turca che andranno a coprire buona parte del pomeriggio.
E, per la giornata del 10 gennaio, Mediaset ha scelto di puntare sulla messa in onda di una puntata ancora più lunga della soap opera, la quale toglierà un po' di spazio a Forbidden Fruit.
La soap opera La forza di una donna si allunga e inizia prima su Canale 5
Il palinsesto del prossimo sabato pomeriggio prevede alle 14:30 la messa in onda di Forbidden Fruit e poi a seguire dalle 14:50 andrà già in onda la soap opera La forza di una donna in prima visione assoluta.
La puntata, come di consueto, andrà in onda fino alle 16:30 circa dopodiché la linea passerà al primo appuntamento della settimana con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin, che tornerà in diretta dopo la pausa natalizia di due settimane, in cui sono andati in onda dei best of.
Mediaset toglierà così un po' di spazio agli episodi del sabato di Forbidden Fruit che, tuttavia, dall'8 gennaio in poi è stato promosso anche in prime time per tutto il mese.
Crescono gli ascolti della soap turca La forza di una donna in daytime
Intanto, durante le settimane natalizie, sono cresciuti ancora di più gli ascolti delle puntate speciali de La forza di una donna, soprattutto quelle del sabato.
La soap opera turca ha ottenuto dei picchi di ben 2,5 milioni di telespettatori nella fascia del primo pomeriggio, arrivando a sfiorare la soglia del 23%.
Numeri che hanno permesso alla rete ammiraglia del Biscione di vincere a mani basse la gara Auditel della fascia pomeridiana, superando la trasmissione Passaggio a Nord-Ovest prevista nella stessa fascia oraria su Rai 1, fermo al 10% di share.