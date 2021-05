Anticipazioni settimanali puntate Beautiful da domenica 30 maggio a sabato 5 giugno 2021 da non perdere, con il matrimonio di Thomas e Zoe pronto a cambiare ogni equilibrio. Da quando il giovane Forrester è stato lasciato da Hope per via della terribile bugia du Beth, ha maturato per lei un'ossessione. La sua determinazione nel volerla di nuovo al suo fianco gli ha fatto perdere la testa, arrivando a convincere Zoe a diventare sua moglie con nozze lampo. Steffy ha capito le reali intenzioni del fratello, ma anche lei ha qualcosa da nascondere. Ha appreso parte al piano di Thomas per riavvicinarsi a Liam, facendo in modo che Hope vedesse il loro bacio.

Douglas sta soffrendo moltissimo. Dopo la morte della madre Caroline ha trovato in Hope una madre capace di dargli il conforto e l'affetto necessario, ma ora rischia di perderla per sempre. E' questo che Thomas vuole: usare la paura e la sofferenza del figlio per far sentire in colpa Hope. Qualcuno però, manderà a monte il suo machiavellico piano.

Anticipazioni Beautiful, Bill e Brooke si baciano

Atmosfera tesa a casa Forrester: Brooke è l'unica a essere contraria alle nozze di Thomas e Zoe. Ridge non vede l'ora di festeggiare il matrimonio, così come Eric e Quinn. Nessuno immagina che il giovane abbia architettato tutto questo solo per riavere Hope.

Bill sarà pronto a consolare Brooke, che troverà in lui un supporto.

Spencer le promette di non abbandonarla e i due cedono alla passione. Qualcuno li vede baciarsi nascosto dietro la porta. Subito dopo quel momento di tenerezza, Brooke si pente.

Intanto, Thomas continua a manipolare Douglas affinché convinca Hope a cedere e a sposarlo. Le sue parole saranno talmente convincenti da portare il bimbo a stare male.

L'angoscia di perdere di nuovo una madre si impadronirà di Douglas, con grande soddisfazione di Thomas.

Hope, Steffy e Liam sono pronti a smascherare il giovane Forrester e hanno un piano ben preciso. Thomas, ignaro di tutto, porta avanti gli ultimi preparativi del suo matrimonio.

Hope vestita da sposa alle nozze di Thomas: Beautiful 30 maggio - 5 giugno anticipazioni

Quando Zoe arriva all’altare, Douglas ha una crisi e lascia la stanza. Hope, preoccupata, lo raggiunge per consolarlo e fargli il conforto necessario. La povera Buckingam inizia a capire che qualcosa non va e, volendo accelerare i tempi, preme affinché la cerimonia prosegue.

Thomas mette l'anello al dito di Zoe ma ecco il colpo di scena: Hope si presenta con Douglas in abito da sposa. Thomas la guarda e non può credere di essere riuscito a raggiungere il suo obiettivo; senza pensarci lascia Zoe all'altare e diche a Hope di essere pronto a sposare lei per tornare a essere una famiglia insieme a Douglas.

Peccato si tratti di un inganno: Hope ha ripagato Thomas con la stessa moneta.

Dopo essere stato smascherato davanti a tutti, il giovane Forrester sparirà da Los Angeles facendo perdere le sue tracce. Hope e Liam si riuniranno e Douglas - finalmente - ritroverà la serenità perduta.