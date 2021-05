La puntata de Il Paradiso delle Signore del 28 maggio 2021 chiude la quinta fortunatissima stagione. L’appuntamento è alle 15:55 su Rai 1 in tv e su RaiPlay in diretta streaming, salvo cambi di palinsesto. Gli attori della soap sono già al lavoro per registrate gli episodi inediti che andranno in onda a settembre, dopo la consueta pausa estiva. Tante le storie ancora aperte che verranno approfondite ne Il Paradiso delle Signore 6, tra le quali la faccenda legata alla sparizione di Achille Ravasi. Ci sarà spazio poi anche per la nuova vita di Vittorio e per l'ennesimo segreto che Giuseppe ha tenuto nascosto ad Agnese.

Tutto da scrivere anche per Gabriella e Cosimo, a un punto di svolta.

Il Paradiso delle Signore 5, finale di stagione su Rai 1 venerdì 28 maggio 2021

Marta ha preso la sua decisione, è partita per New York rinunciando all'amore di Vittorio. Per Conti è difficile ammettere sino in fondi che il suo matrimonio sia finito ma ha anche un grande magazzino da gestire che aspetta solo lui. Un nuovo capitolo della sua vita si sta per aprire.

Per Rocco è un momento di grande gioia e soddisfazione personale. Nonostante Giuseppe abbia tentato di spegnere il suo entusiasmo, sta per firmare un contratto stellare con una società ciclistica di primo livello. Poco prima di mettere a punto il tutto, decide di raggiungere il padre della sua futura sposa in Sicilia.

Maria, temendo il peggio, riesce a fermarlo in tempo.

Fiorenza ha perso. Marcello ha mandato a monte il suo piano e ora non può fare altro che accettare la sconfitta. Barbieri e Ludovica possono così vivere il loro amore alla luce del sole.

Una lettera dalla Germania arriva nelle mani di Giuseppe. A mandarla è Petra, che ha qualcosa di molto importante da comunicargli.

Il signor Amato si sente mancare e sceglie di tenere nascosta la cosa ad Agnese.

Infine, Gabriella prende la sua decisione. Da una parte c'è la possibilità di ricucire il suo matrimonio con Cosimo e il lavoro con il mentore Defois, dall'altra Il Paradiso, le Veneri e Salvatore. Già una volta ha scelto con la testa, questa volta prevarrà il cuore?

Il Paradiso delle Signore 6, prime anticipazioni sulla nuova stagione

Non esiste pausa sul set della fortunata soap. Il cast è già al lavoro per registrare le nuove puntate che andranno in onda a settembre. Si ripartirà dalla faccenda Ravasi e Umberto dovrà rispondere a domande ben precise. A quanto pare, la questione è tutt'altro che chiusa.

Non è detto che Dante non sia più un problema. Un piano che lascerà tutti a bocca aperta spiazzerà i Guarnieri e lo stesso Vittorio. Che conseguenze avrà nella prossima stagione?

Giuseppe dovrà affrontare quanto scritto dalla misteriosa Petra e non sarà facile farlo all'oscuro di Agnese. E poi ancora Vittorio potrebbe ripensare al suo grande amore con Marta, anche se non sappiamo ancora se questo doloroso addio sarà definitivo.

Dunque, arrivederci a settembre con Il Paradiso delle Signore 6 e le intricate trame che ruotano intorno al grande magazzino capitanato dall'affascinante Conti.