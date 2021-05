Sta per avvicinarsi la messa in onda, su Canale 5, delle puntate finali di DayDreamer - Le ali del sogno, la famosa serie televisiva turca che vede come protagonisti Demet Ozdemir e Can Yaman: una serie che continua a riscuotere parecchio successo dal punto di vista degli ascolti televisivi, dal lunedì al venerdì. Le anticipazioni ufficiali riguardanti i prossimi episodi rivelano che Can Divit si innamorerà per la seconda volta di Sanem Aydin.

Sanem ha un incidente e finge di non conoscere Can: spoiler turchi DayDreamer

Nel dettaglio, le nuove anticipazioni delle puntate turche di DayDreamer, in onda su Canale 5 tra qualche settimana, rivelano che Sanem farà tutto il possibile per far ricordare a Can la loro storia d'amore, ma ben presto deciderà di arrendersi.

Infatti, la minore delle Aydin, oltre a smettere di recarsi nella sua agenzia pubblicitaria Fikri Harika dopo aver lasciato la tenuta di Mihriban, tornerà a vivere nel suo quartiere, a casa di Nihat (Berat Yenilmez) e Mevkibe (Ozlem Tokaslan). Successivamente, la famosa scrittrice deciderà di aiutare i suoi genitori nel negozio di generi alimentari, dove si improvviserà venditrice ambulante a domicilio. Le anticipazioni di DayDreamer rivelano che la minore degli Aydin, proprio mentre si recherà da un cliente per una consegna, farà un incidente in motorino poiché si schianterà contro un marciapiede. Nonostante la caduta a terra non causi gravi conseguenze, Sanem fingerà di non riconoscere Can - che si troverà sul posto casualmente - nel momento in cui questi correrà immediatamente da lei per soccorrerla.

In particolare, la famosa scrittrice puntualizzerà di aver dimenticato il primogenito dei Divit in seguito al colpo alla testa subìto: quest'ultimo verrà invitato dalle persone presenti a lasciare in pace la fanciulla.

I sentimenti di Can per Sanem si rafforzano: anticipazioni puntate DayDreamer

Le trame turche di DayDreamer, che riguardano le puntate in onda prossimamente su Canale 5, rivelano che i sentimenti di Can si rafforzeranno ulteriormente in quanto capirà di essersi innamorato per la seconda volta di Sanem: il fotografo, infatti, non risulterà ancora guarito dalla sua amnesia.

Successivamente Ayca, la nipote dell’uomo che acquistò il brevetto delle creme della famosa scrittrice, dimostrerà di essere interessata a Can durante un party che si terrà in una prestigiosa villa. A questo punto, Leyla proverà in tutti i modi a convincere sua sorella a presenziare alla festa, ma ogni suo tentativo risulterà vano.

Per finire, Ceycey metterà in atto un piano con l'intento di indurre la minore degli Aydin a recarsi all'evento senza risultarne consapevole.