La soap opera 'Un posto al sole' continua ad ottenere un grande successo su Rai 3. Le anticipazioni riguardanti le trame delle nuove puntate in onda dal 17 al 21 maggio 2021, si preannunciano ricche di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati in primis su Samuel: questi, infatti, sarà preoccupato per Silvia Graziani (Luisa Amatucci). Franco Boschi dovrà vedersela con Pietro Abbate (Simon Grechi) che si metterà in contatto con un vecchio nemico di Roberto Ferri (Riccardo Polizzy Carbonelli).

Franco contro Pietro: anticipazioni Un posto al sole 17-21 maggio

Nel dettaglio, le trame delle prossime puntate di Un posto al sole in onda sino al 21 maggio 2021 rivelano che Giancarlo continuerà a mostrare particolari attenzioni nei confronti di Silvia. Nel frattempo Michele si preparerà per il nuovo corso di giornalismo che svolgerà online, mentre Raffaele cercherà di farsi perdonare da Renato, dopo averlo ferito senza volerlo. Franco riceverà una nuova minaccia da parte di Biagio Starace ma Angela e Bianca non risulteranno in pericolo: Boschi, in seguito, avrà un duro confronto anche con Pietro. A questo punto, Roberto proverà nuovamente a cercare informazioni in merito al passato di Abbate, con l'intento di scoprire le sue vere intenzioni.

Michele proverà una delusione che si ripercuoterà su tutta la sua famiglia, mentre Silvia si dedicherà a una sua vecchia passione per aiutare se stessa a risollevarsi dalla sua tristezza. Infine Alberto cercherà di indurre Samuel a lasciare il seminterrato.

Samuel preoccupato per Silvia: trame Un posto al sole al 21 maggio

Le anticipazioni di Un posto al sole rivelano, inoltre, che Samuel comincerà a essere seriamente preoccupato per Silvia, la quale dimostrerà di avere un certo interesse per Giancarlo. Nel frattempo, Roberto non ci metterà tanto a capire che Pietro abbia intenzione di fermarsi solamente dopo averlo distrutto definitivamente: Abbate, inoltre, contatterà un vecchio nemico di Ferri.

Vuoi vincere un buono Amazon dal valore di 50 euro? E' semplice e veloce: clicca qui!

Samuel si appresterà ad andar via da Palazzo Palladini, ma prima cercherà di conquistare Speranza. Vittorio Del Bue, invece, anche se con qualche difficoltà, tenterà di stare lontano dalla nipote di Mariella. Filippo Sartori farà da mediatore per convincere suo padre a mettersi d'accordo, una volta per tutte, in merito alla vendita dei terreni, anche se Pietro troverà un nuovo metodo per vendicarsi.

Infatti, Abbate raggiungerà un compromesso con Roberto, anche se quest'ultimo continuerà a dubitare ancora. Le trame delle prossime puntate di Un posto al sole dal 17 al 21 maggio 2021, rivelano, infine, che Niko deciderà qualcosa che potrebbe avere delle ripercussioni sul suo futuro, dopo aver ricevuto un suggerimento da Raffaele. Vittorio si ritroverà ormai succube di Speranza, seppur tenti in ogni modo di tenere la situazione sotto controllo.