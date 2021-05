Elisabetta Gregoraci tornerà in televisione. La showgirl calabrese ha confermato, attraverso una storia sul suo account ufficiale Instagram, che ‘Battiti Live’ andrà in onda su Italia 1 anche quest’estate. Il programma musicale, organizzato dal Gruppo Norba ha come conduttori dal 2017 l’ex gieffina e il direttore artistico Alan Palmieri. “Che felicità”, ha dichiarato la presentatrice sul suo social per commentare la notizia.

‘Battiti Live’: alla conduzione Gregoraci e Alan Palmieri

Anche nell’estate del 2021 Elisabetta Gregoraci sarà al fianco di Alan Palmieri sul palco delle piazze che ospiteranno le puntate di ‘Battiti Live’, evento musicale organizzato dal Gruppo Norba.

Un binomio quello tra la calabrese ed il direttore artistico che va avanti dal 2017. Lo scorso anno, nonostante le varie restrizioni dovute alla pandemia da Coronavirus, lo staff è riuscito a mandare in onda il programma. L’ex moglie di Flavio Briatore ha commentato esprimendo tutta la sua gioia la notizia sul suo account Instagram con una storia, la conferma a ‘Battiti Live’. Su Italia 1, in cinque puntate, verranno fatti conoscere pezzi musicali che saranno ballati e cantati nell’estate del 2021. Si partirà il 25 giugno e ci sarà anche la diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba.

Elisabetta Gregoraci, da Miss Calabria al Grande Fratello Vip 5

Elisabetta Gregoraci ha compiuto molti passi nel mondo dello spettacolo.

24 anni fa, nel 1997 ha esordito come Miss Calabria nel concorso di bellezza di Miss Italia, giungendo 24esima. Nel corso della sua carriera ha sfilato in qualità di modella per nomi quali Giorgio Armani o Dolce & Gabbana. La showgirl è stata anche attrice nel film diretto da Carlo Vanzina ‘Il cielo in una stanza’ e con un piccolo spazio in ‘C’era un cinese in coma’ di Carlo Verdone.

L’ex moglie di Flavio Briatore ha partecipato in passato anche a ‘Buona Domenica’ su Canale 5. Nel 2020 è entrata come concorrente nel Grande Fratello Vip 5, condotto da Alfonso Signorini. Nel reality show è stata una delle principali protagoniste e ha fatto molto parlare di sé per il rapporto speciale che ha costruito all’interno della casa più spiata d’Italia con Pierpaolo Pretelli.

Nonostante il corteggiamento del materano, la soveratese ha preferito non oltrepassare la soglia dell’amicizia. A dicembre 2020 Elisabetta ha deciso di abbandonare il gioco perché non voleva passare le feste natalizie senza suo figlio Nathan Falco, nato dal matrimonio con Flavio Briatore. Recentemente a 'Domenica In', ospite di Mara Venier, la conduttrice ha affermato di essere ancora single, nonostante non le manchino i corteggiatori.