Una delle Serie TV più popolari su Netflix del 2020 ritorna. Tra triangoli amorosi e problemi sul lavoro, Emily cerca di farsi strada e farsi accettare nel nuovo mondo in cui si ritrova, Parigi, cogliendo tutte le occasioni per dimostrare il suo talento ed il suo impegno, nonostante i pregiudizi dei nuovi colleghi d'ufficio. Emily (Lily Collins) è una esperta di marketing che arrivata da Chicago, trova il lavoro dei suoi sogni. Per quanti possano aver pensato che c'entrasse la moda, questa serie tv ha ben altro da raccontare, il mondo della moda è soltanto un fantastico sfondo che le attribuisce quel tocco in più.

Questa serie è stata sicuramente una delle più viste e ha ottenuto un successo clamoroso quasi tanto quanto la serie Bridgerton.

Emily in Paris 2, ecco cosa c'è da sapere

La piattaforma Netflix è sempre stata puntuale nel rinnovare le sue serie tv annualmente, per questo motivo le riprese sono state avviate e il cast è super felice di tornare sul set, sperando che la pandemia non rallenti la produzione si pensa di terminare le riprese per il 19 di luglio, salvo complicanze; nel caso, sarà posticipata l'uscita ai primi mesi del 2022. Girata tra St. Tropez e Parigi e altri paesini della Francia, le località scelte sono le favorite del regista (Darren Star). Troveremo Emily intenta a ristabilire gli equilibri della sua vita nuova a Parigi.

Tra le poche altre certezze sicuramente l'attrice Lily Collins sarà accompagnata all'interno del cast da Ashley Park (Mindy), la sua migliore amica e Lucas Bravo (Gabriel), un nuovo amore per la protagonista. Nella seconda stagione, "Emily diventerà parte integrante del mondo in cui vive. Sarà sicuramente una parigina doc, ma, questa volta, con i piedi per terra rispetto alla prima stagione", come dichiara come anticipazione il regista.

Lily Collins si apre riguardo alla serie tv

"Sono entusiasta di immergermi più a fondo in quei retroscena e passare più tempo a scoprire ancora di più del suo passato" dice Lily in un'intervista con Deadline. Ha inoltre affermato che si immagina una Emily più avventurosa, in giro per l'Europa con la sua amica Mindy. Tutti sono innamorati delle storie e degli intrighi di Emily.

La serie è stata inoltre nominata ai Golden Globe come miglior serie commedia o musicale e nella categoria come miglior attrice in una serie commedia o musicale per l'interpretazione di Lily Collins la quale dice "è un onore essere associata a un progetto che ha regalato alle persone gioia e sollievo in un periodo in cui tutti erano alla ricerca di un motivo per ridere e sorridere" felice di tornare a Parigi per dare vita ancora una volta al personaggio più noto tra critiche, polemiche e complimenti.