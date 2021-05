La soap opera di successo della Rai Il Paradiso delle Signore 5 sta volgendo al termine. Tra poche settimane, infatti, andrà in onda il gran finale di stagione, durante il quale verranno svelate tante verità. In particolar modo, i fan della soap, non vedono l'ora di scoprire quale sarà la scelta che prenderà la signora Conti, ovvero Marta Guarnieri. Questa coppia formata da Vittorio e Marta (Alessandro Tersigni e Gloria Radulescu) è sicuramente una delle più amate dal pubblico, per via della loro unione che è indistruttibile. Attualmente, stanno andando in onda le puntate nelle quali i due appaiano felici e innamorati, nonostante abbiano avuto un periodo di distanza (fisica e non solo) che li ha portati a compiere, reciprocamente, un tradimento: Vittorio con sua cognata Beatrice, e Marta con Dante Romagnoli.

Inoltre, va ricordato che la moglie del dottor Conti ha ricevuto una proposta lavorativa dalla Sterling: questo la potrebbe portare a lasciare nuovamente Milano e di conseguenza a lasciare suo marito. I fan della soap opera, per questo motivo, hanno iniziato a temere l'uscita di scena dell'attrice Gloria Radulescu che la porterebbe non far più parte del cast della sesta stagione de "Il Paradiso". Per questo motivo, l'artista ha deciso di rompere il silenzio rispondendo ad alcune domande e insinuazioni in una pagina social.

Radulescu è entusiasta di interpretare il ruolo di Marta Guarnieri

Gloria Radulescu, durante diverse interviste, non ha mai negato il suo affiatamento ed entusiasmo nei riguardi del personaggio che impersona, da diversi anni, ne "Il Paradiso Delle Signore".

Per questo motivo, nel leggere i commenti del pubblico, in una pagina social dedicata alla soap, ha deciso di placare le insinuazioni su un suo "ipotetico addio" e di affermare le sue opinioni spiegando che anche per loro, che sono attori, non è facile accettare le scelte che vengono prese dai loro personaggi. "Noi siamo attori e interpretiamo e veicoliamo delle storie", ha affermato così l'attrice.

'Marta è stata pazzerella'

Inoltre, sempre l'interprete di Marta Guarnieri, in un commento per via delle continue "fughe" de suo personaggio durante il corso de "Il Paradiso delle Signore 5" (che da Milano si trasferisce per lavoro a New York, per poi tornare nella città lombarda e scappare nuovamente a Parigi), ha definito "Marta pazzerella".

In ogni caso, l'artista, ha voluto mettere bene in chiaro che lei non ha voluto lasciare nulla.

Nella soap, così come ha spiegato Radulescu, vi sono infatti tanti diversi attori e di conseguenza più storyline che portano gli sceneggiatori che scrivono la serie a formulare tanti diversi intrecci. Infine, Radulescu ha ringraziato tutti i fan che ogni pomeriggio guardano - dalle 15.50 dal lunedì al venerdì - la soap opera prodotta da Aurora Tv.