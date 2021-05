Nell'ultimo anno, la vita privata di Andrea Damante è drasticamente cambiata: nel giro di pochi mesi, infatti, il ragazzo è passato dall'infinito tira e molla con Giulia De Lellis a una stabile relazione con Elisa Visari. Parlando della compagna a "Il Punto Z", il dj ha ammesso che gli piacerebbe sposarla e avere dei figli da lei: la giovane attrice è riuscita nel difficile intento di far innamorare l'ex tronista. In merito al cucciolo che condivideva con l'influencer romana, il ragazzo ha fatto sapere che d'ora in poi starà solo con lei.

Le confidenze di Damante sulla storia con Elisa

Era lo scorso dicembre quando Andrea Damante ha ufficializzato la sua prima relazione dopo la rottura con Giulia De Lellis. Mentre la ex si mostrava felice accanto al suo amico Carlo Gussalli Beretta, il tronista di Uomini e donne usciva allo scoperto con Elisa Visari, un'attrice di circa vent'anni che ancora oggi è la sua compagna.

Interpellato da Tommaso Zorzi su quanto la fidanzata gli abbia cambiato la vita, il "Dama" ha fatto sapere: "Non mi aspettavo di incontrare un amore così, non sono mai stato così tanto innamorato".

Con poche parole, dunque, il dj ha ammesso che il sentimento che prova per la sua dolce metà, non è paragonabile a quello che lo ha tenuto legato all'influencer di Pomezia per circa quattro anni.

Il ragazzo ha anche fatto un accenno al futuro e a quello che vorrebbe costruire con Elisa: "Con lei sogno una famiglia, voglio diventare papà".

La decisione di Damante sul cagnolino Tommaso

Quando Zorzi l'ha stuzzicato su un imminente matrimonio, Damante ha fatto sapere: "Non vedo l'ora, ma faremo le cose per bene. C'è tempo".

Andrea ha spiazzato i fan quando ha fatto un breve accenno a Giulia De Lellis e al tipo di rapporto che hanno costruito dopo la rottura. Il dj ha spiegato che, d'accordo con l'ormai ex fidanzata, ha deciso di rinunciare al cagnolino che avevano preso quando erano una coppia.

"Tommy non poteva più vivere in condivisione, non era salutare per lui.

Era un regalo per Giulia, quindi è giusto che rimanga a lei. Questa è la soluzione migliore", ha raccontato l'ex tronista di Uomini e Donne nella chiacchierata che ha avuto il 12 maggio con il conduttore de "Il Punto Z".

Il riavvicinamento di Damante al GF Vip

Un'altra "chicca" che ha dato Andrea in queste ore, riguarda un Gossip che ha impazzato sui siti qualche mese fa. Quando gli è stato chiesto se è vero che è stato vicino a rientrare nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente, Damante ha raccontato: "L'anno scorso me l'hanno proposto con Ignazio Moser".

"Abbiamo detto no, oggi la mia vita sono Elisa e la musica", ha concluso il siciliano nell'intervista che ha rilasciato di recente.

Insomma, la vita del bel "Dama" è cambiata tanto e i fan non possono che gioire per questo.

Alcune cose che il giovane ha detto sulla compagna Visari, però, potrebbero far storcere il naso ai più affezionati sostenitori dei "Damellis": dicendo di non essere mai stato tanto innamorato come in questo periodo, è come se Andrea avesse un po' sminuito il rapporto da favola che ha vissuto con Giulia qualche anno fa. Il 30enne, dunque, non ha avuto paura a confessare che l'amore che prova per Elisa l'ha reso una persona migliore, un uomo che ora si sente anche pronto a mettere su famiglia, a sposarsi e ad avere dei figli.

Anche De Lellis è felice con il compagno Carlo Gussali Beretta: l'influencer e il rampollo di una delle famiglie più facoltose d'Italia fanno coppia dallo scorso settembre, ma per il momento sembra non abbiano alcuna intenzione di fare passi importanti come convolare a nozze o avere un bambino.