Oggi 10 maggio, su Canale 5, andrà in onda il primo appuntamento settimanale di Uomini e donne. Stando alle anticipazioni circolanti in rete, oggi sarà trasmessa la scelta della tronista Samantha Curcio, chiamata a decidere con chi uscire dal programma tra Alessio e Bohdan. Dando uno sguardo alla registrazione effettuata lo scorso 2 maggio, si viene a sapere che la 30enne sceglierà Alessio, mentre Bohdan verrà accusato dalla tronista di essere finto.

Anticipazioni Uomini e donne: oggi 10 maggio in onda la scelta di Samantha

Uomini e donne si avvia verso la conclusione di questa stagione.

Il prossimo 28 maggio infatti, il dating show di Maria De Filippi saluterà il pubblico e si concederà una pausa estiva, per poi tornare a settembre su Canale 5. In queste ultime puntate dunque, i telespettatori assisteranno alle scelte dei tre tronisti del Trono Classico. La prima a fare la sua scelta sarà Samantha Curcio, così come rivelano le anticipazioni della registrazione avvenuta il 2 maggio.

Oggi dunque, nel corso del primo appuntamento settimanale di Uomini e donne, sarà trasmessa la sua scelta che ricadrà su Alessio Cennicola.

Samantha sceglie di uscire da U&D con Alessio

Andando per ordine, si apprende che la scelta di Samantha giungerà inaspettata, tanto che i due corteggiatori si presenteranno in studio vestiti in modo casual, come di solito accade.

Verranno quindi mostrate le ultime esterne realizzate da Samantha con Alessio e Bohdan. I due corteggiatori verranno poi fatti uscire dallo studio e, a sorpresa, la tronista chiamerà per primo Alessio. In genere, infatti, il primo a essere chiamato non è il soggetto che viene scelto: la 30enne però, in questo caso stupirà tutti, visto che sceglierà di uscire dal programma proprio con Alessio Cennicola. Da quanto si apprende, il corteggiatore non risponderà ma si alzerà e bacerà Samantha senza mascherina, ballando con lei sotto la cascata di petali rossi.

Uomini e donne: Samantha sceglie Alessio, poi accusa Bohdan

Samantha Curcio deciderà di rompere ulteriormente gli schemi, decidendo di chiamare Bohdan senza far uscire Alessio dallo studio. Bohdan vedrà i petali rossi e sarà Tina ad annunciargli che non è lui la scelta di Samantha.

Quest'ultima prenderà la parola e non le manderà a dire al suo corteggiatore, accusandolo di aver finto un interesse verso di lei.

Inoltre, affermerà di averlo sentito sempre finto, motivo per il quale si dirà certa che lui non soffrirà e non prenderà male la sua decisione di uscire con Alessio. Dalle anticipazioni, si viene a sapere che Bohdan non guarderà praticamente mai in faccia la tronista e che, dopo aver pronunciato poche parole, se ne andrà dallo studio di Uomini e donne.