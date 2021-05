Lo scorso lunedì 10 maggio 2021, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne che andrà presto in onda su Canale 5. In particolare, emerge dalle anticipazioni che Armando Incarnato ha messo di nuovo a dura prova la pazienza della conduttrice Maria De Filippi, la quale appare spesso stanca delle sue polemiche e dei suoi segreti. Nelle scorse puntate, i telespettatori del programma avevano già assistito ad una sfuriata della padrona di casa, la quale aveva rimproverato Armando per il suo comportamento nei confronti di una dama appena conosciuta che lui aveva baciato.

Armando, infatti, non solo aveva negato il bacio ma aveva fatto allusioni sul passato e sulla vita privata di questa dama.

Uomini e Donne, Armando fa una allusione sull'orientamento sessuale di Nicola

Durante la registrazione, in particolare dopo la sfilata di Gemma, è scoppiata una lite tra Armando Incarnato e Nicola Vivarelli. Quest'ultimo era intervenuto in difesa di Gemma che era stata criticata dall'opinionista Tina per aver mostrato la sua biancheria intima. A quel punto Nicola aveva riferito che, secondo lui, Gemma era perfettamente in linea con il tema della sfilata in quanto doveva impersonare una ballerina di can can. Successivamente a questa riflessione di Nicola, Armando ha sostenuto che il giovane cavaliere dovrebbe smettere di difendere Gemma in quanto lui è stato il primo ad averla illusa, fingendosi interessato a lei.

Maria De Filippi cerca di sedare la lite e lancia una stoccata ad Armando Incarnato

Nicola Vivarelli ha risposto ad Armando dandogli del "lecc......" in quanto, dopo che la conduttrice lo aveva attaccato, Incarnato era ritornato in studio tessendo le sue lodi per farsi perdonare. A quel punto, Armando è intervenuto dicendo che lui dovrebbe dare spiegazioni in merito al suo orientamento sessuale, date le indiscrezioni sulla presunta omosessualità del marinaio.

Quest'ultimo, però, ha risposto di non essere omosessuale perché questo vorrebbe dire che sta prendendo in giro la redazione e tutto il parterre femminile. Tali spiegazioni di Nicola non sono bastate ad Armando che ha continuato a punzecchiare Vivarelli in puntata finché non è intervenuta la conduttrice Maria De Filippi. Maria ha lanciato una stoccata ad Armando dicendogli che "si può ingannare la redazione in tanti modi diversi".

La presentatrice del programma potrebbe alludere a comportamenti che Incarnato ha tenuto alle spalle della produzione e di cui il pubblico non è a conoscenza. Infatti nella lite di qualche settimana fa, la conduttrice aveva chiaramente detto di aver saputo che Incarnato parla male del programma con altre persone.