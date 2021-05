In queste ore, su Instagram, sono tornate a circolare alcune vecchie dichiarazioni di Michele Morrone. Scendendo nel dettaglio, l'attore in una diretta con i suoi fan, aveva snobbato Belen Rodriguez, spiegando che la sua donna ideale non deve essere solamente bella fisicamente. Tommaso Zorzi, sempre su Instagram, ha lasciato intendere che Michele Morrone non si deve permettere di avere certe cadute di stile.

L'episodio incriminato

La scorsa estate, Belen Rodriguez e Michele Morrone erano finiti al centro del Gossip. Secondo il settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini, i due si sarebbero scambiati dei messaggi in codice sui social.

Ma non solo, sarebbero stati anche protagonisti di alcuni week end d'amore lontano dai riflettori.

All'epoca l'attore si rese protagonista di una diretta Instagram con i suoi follower. Oggi, quella chiacchierata è tornata prepotentemente al centro del clamore mediatico. Scendendo nel dettaglio, in risposta ad un follower che aveva chiesto a Morrone di intraprendere una relazione con Belen, il diretto interessato aveva risposto: "Carissimo, il mio prototipo di donna è un po' più altolocata". Non contento, Morrone aveva gettato altra benzina sul fuoco: "La mia donna non deve avere solo un bell'aspetto fisico".

La stoccata di Zorzi

Tramite il suo profilo Instagram, Tommaso Zorzi sembra non avere apprezzato il commento di Michele Morrone su Belen Rodriguez.

L'influencer meneghino, in una storia ha postato la foto dell'attore e l'ha messo a confronto con quella della modella sudamericana. Successivamente, Tommaso ha espresso il suo parere: "Detto da uno che oltre ai pettorali non mostra altro è il massimo". Insomma, Zorzi avrebbe lasciato intendere che Michele Morrone per attirare i riflettori su se stesso punti tutto sul proprio aspetto fisico.

Al momento il destinatario della frecciatina ha preferito non replicare. Tuttavia, non è escluso che presto l'attore decida di rispondere a Zorzi.

Belen Rodriguez in silenzio

Di fronte alla polemica divampata sui social, Belen Rodriguez ha preferito restare in silenzio. La diretta interessata sta vivendo un momento d'oro: a breve diventerà mamma della seconda figlia.

La modella sudamericana, dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino, ha ritrovato il sorriso al fianco di Antonino Spinalbese.

Come spiegato dalla modella, all'inizio non voleva intraprendere una liaison con Antonino per una questione di età. In un secondo momento, però, Belen si sarebbe lasciata andare per via dello 'zampino' del suo primogenito Santiago: il bambino avuto da De Martino l'avrebbe spronata a stare con Spinalbese, perché vedeva la sua mamma felice.