Ritorna l'angolo dedicato alle prossime puntate della soap opera spagnola Una vita con le anticipazioni degli episodi che andranno in onda su Canale 5 dal giorno 10 al 16 maggio del 2021. La perfida Genoveva Salmeron cercherà di organizzare l’omicidio della dark lady Ursula Dicenta insieme a Santiago Becerra. Intanto, Ursula penserà di trovarsi in serie difficoltà e dirà tutta la verità all'avvocato Felipe prima che sia troppo tardi. Infine, Maite e Camino decideranno di restare insieme nel quartiere spagnolo di Acacias 38, mentre Santiago Becerra poco prima di partire con la sua amata domestica brasiliana Marcia Sampaio andrà da Genoveva per chiederle dei soldi.

Prossime puntate, soap opera spagnola Una Vita: Maite e Camino resteranno ad Acacias 38

Nelle prossime puntate della soap opera spagnola Una Vita, Ursula andrà a dire la verità a un prete per cercare di incastrare Genoveva, mentre Camino andrà nell'abitazione di Maite con una valigia per partire insieme a lei. Nel frattempo, l'ex moglie di Bryce dirà a Becerra di essere incinta con la speranza che l'uomo non la uccida, mentre Maite resterà colpita dal gesto di Camino e le dirà che ha ancora voglia di restare nel quartiere spagnolo di Acacias 38 per continuare la loro storia d'amore proibita. Infine, il giovane Emilio cercherà di capire lo stato d'animo di sua sorella ma non riuscirà a scoprire le vere motivazioni.

Episodi della soap opera Una Vita fino al 16 maggio 2021: Becerra vuole dei soldi da Salmeron

Nei prossimi episodi di Una Vita, Santiago Becerra, prima di andare a Cuba, si presenterà a casa di Genoveva per avere dei soldi, mentre a casa dei Domínguez, Bellita sarà sorpresa dall'assenza dell'amica Margarita. Intanto, Jose chiederà ai suoi vicini di casa di non parlare dell'avvelenamento di sua moglie per paura che possa peggiorare sempre di più.

Intanto, la giovane Pasamar deciderà di conoscere Ildefonso, mentre Liberto non sarà convinto dei quadri fatti da Maite, visto che li considererà audaci.

Becerra e Sampaio pronti a partire

Le anticipazioni di Una Vita, rivelano che Genoveva deciderà di negare la paternità a Becerra, mentre Marcia sarà sempre più decisa a partire con Santiago.

Nel frattempo, Felipe continuerà a non fidarsi dell'ex moglie di Alfredo Bryce, mentre El Choco ammetterà di essere disposto a dire tutta la verità a Bellita. Infine, Liberto non saprà come nascondere i quadri fatti da Maite a Rosina e deciderà di dire una bugia sui suoi viaggi nello studio dell’artista. Per scoprire le prossime puntate della soap opera spagnola, bisognerà attendere le anticipazioni che andranno in onda in Spagna.