Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio non sono più una coppia. I due, da marzo 2020, hanno scelto di troncare il loro rapporto e di riprendere in mano le redini della loro vita da separati. Un addio che non è stato affatto semplice da affrontare per i due artisti, così come ha spiegato la stessa Tatangelo in una recente intervista televisiva a Belve. Al tempo stesso, però, Anna ha ammesso liberamente di non sentire la mancanza di quella che è stata la sua vita per diversi anni al fianco del cantautore e musicista partenopeo.

Dopo l'addio con Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo rompe il silenzio

Nel dettaglio, a distanza di un po' di tempo dalla fine della relazione con Gigi D'Alessio, Anna Tatangelo ha scelto di rompere il silenzio e lo ha fatto rilasciando una nuova intervista, dove per la prima volta ha toccato diversi argomenti legati al suo privato.

Tatangelo ha ammesso che gli ultimi due anni della sua vita non sono stati affatto semplici da affrontare. Tuttavia, guardandosi indietro, sente che non le manca nulla di quello che è stato il suo passato con D'Alessio.

"Ci abbiamo provato ma non ci siamo riusciti. Al momento della nostra vita insieme non mi manca nulla, sto bene così", ha ammesso Anna.

Le rivelazioni di Tatangelo sul suo rapporto con Gigi

La cantante, che da poco ha pubblicato un nuovo album d'inediti, ha avuto modo di togliersi anche qualche sassolino dalla scarpa, ammettendo che in passato è stata in silenzio per una questione di rispetto nei confronti del suo compagno e dei figli da lui avuti dalla precedente relazione matrimoniale.

Potesse tornare indietro, però, Anna ha ammesso che "qualcosina in più" la direbbe e quindi non opterebbe più per la strada del silenzio, così come ha fatto per diversi anni, quando lei e Gigi erano costantemente al centro del Gossip per le loro discusse vicende sentimentali, fatte di alti e bassi.

Intervistata da Francesca Fagnani, la cantante originaria di Sora ha ammesso che il momento più difficile del suo addio con Gigi è stato quando suo figlio Andrea (frutto del suo amore con D'Alessio) piangeva dopo essere stato informato della separazione dei suoi genitori.

La nuova vita di Anna dopo l'addio con Gigi

"Leggere la sofferenza nei suoi occhi è stata una sofferenza enorme", ha ammesso senza filtri Anna Tatangelo, la quale ormai sembra essere proiettata verso il futuro.

Si vocifera, infatti, che la cantante abbia ritrovato la serenità al fianco di Livio Cori, ma lei ha preferito non sbilanciarsi più di tanto, limitandosi a dire che al momento sta bene e che non le andava di fare nomi. "Innamorata è un parolone", ha chiosato Anna Tatangelo.