Non c'è pace per i protagonisti di Uomini e Donne, il celebre dating show pomeridiano condotto da Maria De Filippi su Canale 5. A poche settimane dalla conclusione della stagione, una vera e propria bufera si è abbattuta su una delle coppie più recenti e discusse del trono over. Un'indiscrezione clamorosa, trapelata nella giornata di sabato 30 maggio attraverso i canali social dell'esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, ha svelato una profonda crisi in corso tra Debora e Alessio. Al centro del ciclone non ci sarebbero però incompatibilità caratteriali interne alla coppia, bensì la presenza ingombrante di una vecchia conoscenza del programma: la dama Rosanna.

Il passato che ritorna: dal triangolo in studio all'addio definitivo

Per comprendere appieno le radici di questa improvvisa rottura, è necessario fare un passo indietro e riavvolgere il nastro alle dinamiche nate all'interno degli studi televisivi di Mediaset. Prima che Alessio decidesse di abbandonare definitivamente il programma mano nella mano con Debora, il cavaliere aveva intrapreso una frequentazione proprio con Rosanna. Tra i due c'era stato un avvicinamento significativo, caratterizzato da uscite e un forte interesse iniziale. Tuttavia, l'ingresso e la successiva determinazione di Debora avevano rimescolato le carte in tavola. Alessio, colpito dalla complicità e dal sentimento crescente verso quest'ultima, aveva scelto di interrompere la conoscenza con Rosanna, dichiarandosi pronto a viversi la storia d'amore lontano dalle telecamere insieme a Debora.

Una scelta che, all'epoca, sembrava aver sancito la parola "fine" sul capitolo precedente, ma che oggi si rivela tutt'altro che archiviata.

L'indiscrezione: messaggi e chiamate notturne

L'apparente idillio della nuova coppia è stato bruscamente interrotto dalle rivelazioni diffuse nelle ultime ore da Lorenzo Pugnaloni tramite le sue storie Instagram. Il blogger ha lanciato un vero e proprio gossip, rivelando di aver ricevuto uno sfogo diretto da parte della stessa Debora. Secondo quanto trapelato, Rosanna non avrebbe mai accettato la fine del rapporto con Alessio e starebbe continuando a cercarlo in modo a dir poco insistente. Le indiscrezioni parlano di chiamate quotidiane: Rosanna starebbe contattando Alessio persino in piena notte, tempestandolo di messaggi, chiamate e videochiamate continue.

Un comportamento asfissiante che ha inevitabilmente generato forti tensioni. Debora, esasperata dalla situazione e dal mancato pugno di ferro nel troncare questi contatti, si è detta profondamente ferita e starebbe seriamente valutando se mettere una pietra sopra alla sua relazione con Alessio o se concedere un'ultima possibilità. Resta da capire come si evolverà la situazione e se la coppia riuscirà a superare questa prova o se l'ombra di Rosanna segnerà la fine definitiva della loro storia.