Elisa Leonardo e Ciro Solimeno hanno cominciato a postare contenuti di coppia da pochi giorni, ovvero da quando è andata in onda l'ultima puntata di Uomini e donne alla quale hanno partecipato. In questo periodo i due hanno ricevuto sia complimenti che critiche, ma la corteggiatrice ha scelto di rispondere a tono soprattutto alle persone che continuano a paragonare la sua storia d'amore con quella che il tronista ha avuto con Martina De Ioannon l'anno scorso.

Elisa zittisce gli haters

Tra i fan di Uomini e donne c'è chi non apprezza la nuova fidanzata di Ciro, e si tratta di persone che non perdono l'occasione per punzecchiare sia lui che lei sui social.

Se il tronista sembra non dare molta importanza alle frecciatine degli haters, Elisa gli risponde a tono e con poche parole riesce a zittirli.

"Lui non vedeva l'ora di tornare a fare i TikTok come faceva con Martina", ha scritto un'utente sotto al primo video della nuova coppia.

La corteggiatrice catanese ha immediatamente replicato: "L'abbiamo superata tutti, superatela anche voi".

Gli scongiuri del tronista di Uomini e donne

Sono diverse le risposte pungenti che Elisa ha dato agli haters, ma a colpire i curiosi sono state le parole che ha usato Ciro per replicare al seguente commento: "Tra due mesi si lasceranno e nel comunicato scriveranno che hanno capito che non sono compatibili".

"Occhio, malocchio, prezzemolo e finocchio.

Lino Banfi, 1983", ha scritto il tronista di Uomini e donne in quello che sembra essere uno scongiuro a tutti gli effetti.

Il feeling nella vita di tutti i giorni

Elisa e Ciro stanno insieme da circa tre settimane e in questo periodo hanno cercato di vedersi il più possibile.

Lo scorso weekend, ad esempio, il tronista di Uomini e donne ha raggiunto la fidanzata a Catania e l'ha accompagnata a un matrimonio (il giorno della messa in onda della scelta), poi i due hanno avuto il via libera per iniziare a pubblicare contenuti di coppia sui social.

Il 29 maggio, infatti, quelli i fan hanno ribattezzato i Solinardi si sono scritti il primo "ti amo" su Instagram e lo hanno fatto all'interno di un post con le loro foto più belle, quelle che hanno scattato fuori dagli studi televisivi.