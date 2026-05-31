Il Vip Champion sta per concludersi, ma sono tanti gli spunti che ha regalato in questi giorni. I fan di Helena Prestes e Javier Martinez, ad esempio, hanno potuto rivedere i loro beniamini insieme dopo un mese: è stata la bellissima città di Capri a fare da sfondo al romantico weekend della coppia. Anche se sui loro profili social non c'è traccia dell'altro, nel fine settimana gli Helevier si sono rilassati, divertiti e scambiati dolci dediche al karaoke.

Il fine settimana di Helena e Javier

I social non rispecchiano la realtà, e infatti gli Helevier non hanno avuto bisogno di pubblicare contenuti di coppia per dimostrare che tra loro procede tutto a gonfie vele.

In questi giorni, infatti, Helena e Javier hanno deciso di non postare foto e video dell'altro e ciò è bastato a dare il via ad una serie di chiacchiere sul loro rapporto.

Dando un'occhiata alle storie che hanno condiviso tutti gli ospiti del Vip Champion, però si evince che Prestes e Martinez sono più affiatati e uniti che mai.

Il gesto che non passa inosservato

Il cambio di rotta di Helena e Javier ha sorpreso anche i loro fan, ma a tenere banco sui social sono soprattutto i "video rubati" della coppia.

Nelle storie Instagram di alcuni ospiti del Vip Champion, infatti, si sono intravisti gli Helevier stretti in pista oppure intenti a scambiarsi dolci sorrisi.

La modella, inoltre, ha dedicato il brano O surdato 'nnamurato alla sua dolce metà e infatti lo ha indicato mentre intonava le parole "oi vita oi vita mia".

la dedica😭

ci siamo scelti i migliori ed è sempre cosa buona e giusta ribadirlo.🤍🤏🏻 pic.twitter.com/5FVHxUdWwm — asia 🪷 𝓳7. ⋆𐙚 (@asiaobriien) May 31, 2026

I commenti del fandom

Tra Helena e Javier, dunque, è tutto ok e i loro fan stanno rispettando la decisione che hanno preso di non postare contenuti di coppia per un po'.

"Abbiamo scelto i migliori", "Quello che stanno facendo è giusto, io sono d'accordo", "Bellissimi", "A loro non servono i social per amarsi", "Adoro il modo con il quale Javier gioisce del successo di Helena, spesso si fa da parte e la ammira proprio come facciamo noi", "Lui non ama stare al centro dell'attenzione, quindi questa scelta la comprendo", "Sono persone, non burattini", "Non devono dimostrare niente a nessuno", "Sono uno l'ancora dell'altro, noi dobbiamo solo sostenerli senza pretendere nulla", si legge su X.